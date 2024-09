Beim Deauville American Film Festival Malia Obama überzeugt im Vivienne-Westwood-Look

Als Tochter des einstigen Präsidentenpaares Barack und Michelle Obama ist sie im Weissen Haus aufgewachsen, doch darauf will sich Malia Obama nicht ausruhen. Sie strebt eine Karriere in der Filmindustrie an. Ihren ersten Film bewarb sie nun in Frankreich.