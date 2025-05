Kanye West stürmt aus Piers Morgan Interview

1/5 Piers Morgan und Kanye West trafen sich für ein Interview. Foto: Screenshot Yotube / Piers Morgan Uncensored

Darum gehts Kanye West bricht Interview mit Piers Morgan nach vier Minuten ab

West reagiert ungehalten auf Fragen zu seinem Image und Followerzahlen

Der Rapper hat über 18 Millionen Follower auf der Plattform X

Der umstrittene Rapper Kanye West (47) sorgt erneut für kuriose Szenen. In einem Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan (60) für dessen Youtube-Sendung «Uncensored» kommt es zu einem angespannten Wortwechsel, der nach nicht einmal vier Minuten abrupt endet.

Bereits der Gesprächseinstieg verläuft holprig, da der Rapper mit seiner Anrede von Kanye West nicht einverstanden ist, und erklärt, dass er einfach nur Ye heisse. Von da an wird es nicht besser, im Gegenteil. Morgan erhält nicht einmal auf die einfache Frage nach Wests Befinden eine klare Antwort, was dem Zuschauer den ersten von vielen Fremdscham-Momenten beschert.

Gesprächsende wegen einer Kommastelle

Auf Morgan macht der Rapper, der auf einem Balkon mit wunderbarer Meersicht in Mallorca sitzt, einen entspannten und glücklichen Eindruck, was in grossem Kontrast zu seinem öffentlichen Image stehe. Daraufhin unterbricht ihn West. «Ich widerspreche bereits. Es steht nicht im Gegensatz – es gibt so viele Menschen und Künstler, die sich dafür einsetzen, dass jeder einfach sein wahres Ich zeigen kann, und die den Kampf gegen die Banken überstanden haben, die Angriffe der Banken – so lässt es sich am besten beschreiben. Von den Banken angegriffen zu werden und trotzdem mit dieser Einstellung hier zu stehen, ist ein Sieg. Ich denke also, dass ich im Gegensatz zu Ihrem Gegensatz stehe.»

Auf die durchaus verwirrende Aussage Wests geht der Moderator nicht weiter ein, sondern kommt direkt auf seine Followerzahl von 32 Millionen auf der Plattform X zu sprechen. Doch auch hier wird der Moderator direkt unterbrochen, da er dem Musiker eine Million Follower zu wenig zugeschrieben hat, was dieser absolut nicht auf sich sitzenlässt.

Morgan gesteht seinen Fehler ein, gratuliert West zu 33 Millionen anstatt der von ihm genannten 32 Millionen Follower. Doch der Drops ist zu diesem Zeitpunkt bereits gelutscht. West lästert zunächst über die Medien, erklärt sich einmal mehr als Geschenk an die Menschheit und meint dann, das Interview könne «wieder von vorne beginnen, wenn du zählen kannst». Daraufhin entfernt West sein Mikrofon und verlässt zum Erstaunen von Morgan das Set.

