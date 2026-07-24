Frankreichs Südwesten steht in Flammen: Zehntausende mussten evakuiert werden und zahlreiche Häuser wurden zerstört. Macron ruft die EU-Partner zur Hilfe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frankreich kämpft gegen verheerende Waldbrände, besonders in der Region Gironde

Zwei Feuerwehrleute starben, 4800 Hektar Land sind bereits zerstört

Zehntausende evakuiert, EU schickt Löschflugzeuge und Helikopter zur Hilfe

Janine Enderli Redaktorin News

Frankreich kämpft gegen zahlreiche schwere Waldbrände – insbesondere im Südwesten des Landes ist die Lage schlimm. Besonders betroffen ist die Region Gironde, wo die Behörden am Freitagmorgen die Evakuierung mehrerer Ortschaften auf der Halbinsel Cap-Ferret angeordnet haben.

Nach Angaben der Präfektur wurden in der Gironde bereits rund 4800 Hektar Land von den Flammen zerstört. Rund 800 Feuerwehrleute sind dort im Einsatz, um die Brände unter Kontrolle zu bringen. Auch nahe der Stadt Bordeaux wüteten die Flammen. Zwei Feuerwehrleute kamen ums Leben.

Macron bittet um Hilfe

Insgesamt mussten bereits Zehntausende Menschen evakuiert werden – darunter auch viele Touristen.

Angesichts der angespannten Situation hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den europäischen Katastrophenschutzmechanismus aktiviert. Über die Plattform X erklärte er, das Land stehe angesichts der zahlreichen Brände unter «sehr grosser Anspannung».

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Zur Unterstützung entsenden europäische Partner kurzfristig zusätzliche Löschmittel: zwei Canadair-Löschflugzeuge aus Kroatien, zwei Air-Tractor-Löschflugzeuge aus Portugal sowie zwei schwere Black-Hawk-Löschhelikopter aus Tschechien und der Slowakei. Macron bedankte sich ausdrücklich bei den europäischen Partnern für die schnelle Hilfe.