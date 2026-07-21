Im südfranzösischen Bordeaux ist auf einer Wiese nahe des Flughafens ein Feuer ausgebrochen – ein grosses Aufgebot bekämpfen nun die Flammen. Bereits zwei Feuerwehrleute haben dabei ihr Leben verloren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand nahe Bordeaux seit 21. Juli, Flammen bis ins Zentrum sichtbar

Zwei Feuerwehrleute starben, Feuer weiterhin ausser Kontrolle

Hitzewelle Stufe «Rot» erhöht Waldbrandgefahr, Flugverkehr betroffen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Bis ins Stadtzentrum sollen die dicken Rauchwolken zu sehen sein – eine grosse Wiesenfläche nahe des Flughafens in der westfranzösischen Stadt Bordeaux steht in Brand. Wie mehrere lokale Zeitungen übereinstimmend berichten, soll das Feuer gegen 14 Uhr am Dienstagnachmittag ausgebrochen sein.

Aufnahmen zeigen die dichten grauen Rauchwolken nahe eines Parkplatzes. Die Einsatzkräfte vor Ort kämpfen mit einem Grossaufgebot gegen die Ausbreitung der Flammen. Auch ein Aufklärungshelikopter und ein Dash-Flugzeug stehen im Einsatz. Laut dem französischen Innenminister, Laurent Nuñez (62), haben im Rahmen des Grosseinsatzes bereits zwei Feuerwehrleute ihr Leben verloren. Der Brand konnte bisher jedoch nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Grosse Waldbrandgefahr

Wie es zu dem Feuer kam, ist bisher nicht bekannt. Klar ist jedoch: Auch der Flugverkehr wird durch den Brand eingeschränkt – wie auf der Webseite des Flughafens ersichtlich ist, kann es zu Verspätungen und annullierten Flügen kommen.

In der Gegend herrscht seit der extremen Hitzewelle mit der Stufe «Rot» die höchste Waldbrandgefahr.