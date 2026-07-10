Tragödie in Spanien: Mindestens 12 Menschen sind bei einem Waldbrand im andalusischen Los Gallardos am Donnerstag verstorben. Das Feuer, ausgelöst durch eine umgestürzte Stromleitung, zerstörte Fahrzeuge und Häuser. Hunderte mussten ihre Wohnorte verlassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Waldbrand in Los Gallardos fordert 12 Todesopfer am Donnerstag

Feuer durch umgestürzte Stromleitung entfacht

150 Feuerwehrleute, 5 Löschfahrzeuge, 54 Evakuierte in Notunterkunft



Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein verheerender Waldbrand in Los Gallardos in Andalusien hat mindestens zwölf Menschen das Leben gekostet. Das Feuer brach am Donnerstagnachmittag in der Nähe von Almería aus, wie die Regionalregierung in der Nacht auf Freitag mitteilte. Laut dem andalusischen Notfalldienst 112 wurden einige Opfer tot in Fahrzeugen gefunden. Auch benachbarte Gemeinden wie Bédar waren stark betroffen.

Der Gesundheits- und Katastrophenschutzminister von Andalusien, Antonio Sanz , erklärte, dies sei «der verheerendste Brand bisher» (mit den meisten Todesopfern ) in der Region und bezeichnete die Situation als «beispiellose Tragödie», berichtet RTVE. Sanz sprach den Familien sein Beileid aus. «Der Schmerz ist unermesslich. Andalusien trauert, und unsere Gedanken sind bei Almería und allen Betroffenen.»

Brand durch umgestürzte Stromleitung ausgelöst

Laut ersten Zeugenaussagen löste eine umgestürzte Stromleitung den Brand aus. Innerhalb kürzester Zeit griffen die Flammen auf die umliegenden Wälder über. Bis zu 150 Notrufe gingen bei den Behörden ein, die sofort reagierten und den Notfallplan auf die höchste Stufe (Phase 2) setzten. Die Unidad Militar de Emergencias (UME) wurde mobilisiert und unterstützte 150 Feuerwehrleute und fünf Löschfahrzeuge vor Ort, berichtete RTVE.

Hunderte Bewohner aus mehreren Dörfern wie Almocáizar, Los Pinos und La Serena mussten evakuiert werden. In der Region Bédar wurden zwei Menschen verletzt, darunter eine Frau, die mit schweren Verbrennungen ins Spital gebracht wurde. Vier weitere Personen erlitten nach Angaben von RTVE leichte Rauchvergiftungen oder Atemprobleme und wurden vor Ort behandelt. Derzeit befinden sich 54 evakuierte Bewohner in einem Notunterkunftszentrum.

Die Löscharbeiten dauern an, während die Region weiterhin mit schweren Schäden und Verlusten kämpft. Wie Portugal und Frankreich leidet Spanien derzeit unter einer andauernden Hitzewelle. In Teilen Spaniens gilt bereits seit Tagen die höchste Hitzewarnstufe.