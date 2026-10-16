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So geht es ihm jetzt
Erste Bilder vom Papst nach Tumor-OP veröffentlicht

Papst Leo XIV. erholt sich aktuell von einer Tumor-Operation an der Lunge. Nun informieren seine Ärzte darüber, wie es um die Genesung des Pontifex steht.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Die Ärzte von Papst Leo XIV. geben ein Update zu dessen Genesung.
Foto: IMAGO/Catholicpressphoto

Darum gehts

  • Tests zeigen: Papst Leo XIV. erholt sich stetig von der OP.
  • Wegen eines bösartigen Tumors wurde ein Lungenlappen entfernt.
  • Er feierte Messe
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Angela RosserJournalistin News

Die Gebete der Gläubigen scheinen erhört worden zu sein. Wie die Ärzte von Papst Leo XIV. am Freitag mitteilen, gehe es dem Pontifex stetig besser. Erst am Dienstag wurde er aufgrund eines Tumors an der Lunge in Rom operiert. Wie der Vatikan schreibt, hat der am Freitagmittag mit dem Spitalpersonal die Messe gefeiert.

«Der Heilige Vater hat sich heute Morgen Blutuntersuchungen und einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs unterzogen. Die Ergebnisse bestätigten die kontinuierliche Verbesserung seines Allgemeinzustands», heisst es bei «Vatican News». Die Atemgymnastik werde fortgesetzt und auch der «postoperative Genesungsverlauf» ermögliche dem Papst, normale und alltägliche Tätigkeiten selbstständig auszuführen.

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Lungenlappen entfernt

Seit Dienstag befindet sich der Papst im Spital Policlinico Gemelli in Rom, wo ihm aufgrund eines bösartigen Tumors der rechte untere Lungenlappen entfernt wurde. Der 71-Jährige durchläuft einen regulären postoperativen Heilungsverlauf, teilte das Spital mit.

Ergebnisse weiterer Untersuchungen standen bis Freitagmittag noch aus. Trotz seines Spitalaufenthaltes bleibt Papst Leo seinen Pflichten treu. In seiner Predigt am Freitagmittag bedankte sich der Papst bei den Ärzten, Pflegekräften und Hilfskräften für ihren täglichen Einsatz für Kranke und Gebrechliche. «Ganz besonders danke ich euch für alles, was ihr für mich getan habt und weiterhin tut», so Leo XIV., der den Anwesenden selbst die Kommunion* spendete.

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Sonntagsgebet auf Petersplatz noch nicht gesichert

Ob das Angelusgebet am Sonntag im Spital oder wieder auf dem Petersplatz stattfinden wird, wurde nicht mitgeteilt. Die geplante Dauer seines Spitalaufenthalts von einer Woche bleibt laut «Vatican News» jedoch bestehen.

Die Kommunion spenden bedeutet, dass ein Geistlicher oder beauftragter Helfer die gesegneten Gaben (Brot als Leib Christi und gegebenenfalls Wein als Blut Christi) an Gläubige austeilt.

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