Papst Leo XIV. wurde erfolgreich operiert

Papst Leo XIV. musste sich einer Lungenoperation unterziehen. Mittlerweile konnte er wieder zurück in sein Zimmer kehren.

Darum gehts Papst Leo 14 wurde in Rom an der Lunge operiert.

Ärzte entfernten laut Vatican News einen Lungenknoten.

Der Eingriff gelang, der Papst ist zurück im Zimmer.

Fabrice Obrist Redaktor News

Die Ärzte mussten laut Vatican News einen Knoten in der Lunge des Papstes entfernen. «Der Eingriff wurde erfolgreich und in der vorgesehenen Zeit und Weise abgeschlossen», erklärte das Presseamt des Heiligen Stuhls dann am Dienstagabend.

Der Eingriff hat am Nachmittag in der Gemelli-Klinik im Nordwesten Roms stattgefunden. «Der Heilige Vater ist in sein Zimmer zurückgekehrt», schreibt die Presseabteilung weiter. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.