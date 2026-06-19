Ein einfaches Lorbeerblatt sorgt aktuell für ein grosses Comeback in den eigenen vier Wänden. Das wirkungsvolle Hausmittel vertreibt fiesen Mief und gilt seit jeher als natürlicher Raumduft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lorbeerblätter als natürlicher Raumduft und Glücksbringer seit Jahrhunderten beliebt

Aroma durch ätherische Öle, vielseitig einsetzbar in Haus und Haushalt

Blätter alle 2–3 Wochen erneuern, günstig und nachhaltig erhältlich

Blick Newsdesk

Die getrockneten Blätter werden nicht mehr nur in der Küche geschätzt. Immer mehr Menschen nutzen sie als natürlichen Raumduft und traditionellen Glücksbringer. Denn seit Jahrhunderten gilt Lorbeer in verschiedenen Kulturen als Symbol für Schutz und Wohlstand.

Der Brauch, die Blätter direkt hinter der Eingangstür zu platzieren, hält sich bis heute. Unsere Grossmütter waren überzeugt, dass das negative Energie fernhält und das Zuhause mit einer positiven Ausstrahlung erfüllt. Wissenschaftliche Beweise für diese Theorie gibt es zwar nicht, doch viele schwören auf die Tradition.

Besonders beliebt sind kleine Stoffsäckchen

Das Aroma der Lorbeerblätter basiert auf ätherischen Ölen und sorgt für einen angenehmen Duft. Einige legen die Blätter in dekorative Gefässe auf Regale oder direkt neben die Haustür.

Andere nutzen sie in Schränken und Schubladen. Dort bewahren sie Kleidung, Handtücher oder Bettwäsche frisch. Besonders beliebt sind kleine Stoffsäckli, in denen die Blätter ihren Duft langsam entfalten.

Nicht nur praktisch, sondern auch nachhaltig

Auch in Vorratskammern oder Küchenschränken finden die Blätter ihren Platz. Sie verhindern, dass sich unangenehme Gerüche festsetzen, und sorgen für ein frisches Raumklima. Der Vorteil: Lorbeerblätter sind kostengünstig und überall erhältlich. Die Vorbereitung ist kinderleicht. Man verwendet einfach trockene, unbeschädigte Blätter und ersetzt sie alle zwei bis drei Wochen.

Dieser altbewährte Trick ist nicht nur praktisch, sondern auch nachhaltig. Wer auf chemische Lufterfrischer verzichten möchte, findet im Lorbeer eine rein natürliche Alternative. Kein Wunder, dass der Haushaltstipp seit Generationen erfolgreich weitergegeben wird.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.