Rico Zandonella, Tanja Grandits, Dominic Bürli, Robert Steuri und Co.: Die Empfehlungen des GaultMillau-Chefs.

Die zehn schönsten Gartenbeizen mit Top-Küche

Die zehn schönsten Gartenbeizen mit Top-Küche

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 10 Schweizer Gourmetrestaurants mit zauberhaften Sommergärten laden zum kulinarischen Genuss ein

Highlights: Kalbszunge mit Languste, Brennnessel-Süppchen, Pastrami-Burger, Gnocchi

Punkte-Spitzenreiter: «Stucki» Basel mit 19 Punkten, «Rico's così» mit 18

Urs Heller

1 Stucki, Basel Stadtoase

Stucki! Ich werde unbedingt nochmals hin, bevor 19-Punktechefin Tanja Grandits wegen Umbaus mit dem ganzen Team ins Provisorium zieht («Tanja am Rhy»). Gutes Essen, gute Stimmung und das alles in einem magisch schönen Garten.

19 Punkte

Bruderholzallee 42

4059 Basel

+41 61 361 82 22

www.tanjagrandits.ch

2 Rico's così, Küsnacht ZH

Der Garten ist klein, liebevoll eingerichtet und gut versteckt: Rico Outdoor ist eine gute Option. Rico Zandonella mags unkompliziert, serviert lässig seine Bestseller: Kalbskeulen-Ravioli, Kopfsalat-Ravioli, «Lucky Crevetten», Alpstein-Poularde.

18 Punkte

Seestrasse 160

8700 Küsnacht ZH

+41 44 910 07 15

www.ricos-cosi.ch

Artikel aus GaultMillau Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz. Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz. Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch Mehr

3 Neue Blumenau, Lömmenschwil SG

Seit 15 Jahren schon wirtet Bernadette «Lisi» Lisibach in der Neuen Blumenau. Ohne Sponsor im Rücken, auf eigene Rechnung. Bewundernswert! Auf ihren Garten ist die Chefin riesig stolz. Gnocchi aus Albula-Kartoffeln, Appenzeller Lammrücken.

17 Punkte

Romanshornstrasse 2

9308 Lömmenschwil SG

+41 71 298 35 70

www.neueblumenau.ch

4 Reussbad, Luzern

Klassisch-französische Küche an der Reuss. Florian Fankhauser hat das Reussbad nach dem Tod seines Chefkochs Ralf Thomas übernommen. Die Bestseller bleiben auf der Karte, neue Gerichte kommen dazu. Aufgetragen wird unter schattigen Bäumen.

15 Punkte

Brüggligasse 19

6004 Luzern

+41 41 240 54 23

www.reussbad.ch

5 Maihöfli, Luzern

Robert Steuri verblüfft seine Gäste immer wieder mit recht wilden Ideen: Der Wels hats ihm plötzlich angetan, das Rind wird zu einem Gulasch verarbeitet. Sein ausgeklügeltes Menü gibts im Sommer in einem versteckten Garten hinter dem Haus. Ein Geheimtipp!

16 Punkte

Maihofstrasse 70

6006 Luzern

+41 41 420 60 60

www.maihoefli-luzern.ch

6 Wildenmann, Buonas ZG

Kastanienbäume, Kieselboden, Blick auf den Zugersee und eine verführerische Küche: Jeune Restaurateur Dominic Bürli begeistert mit Felchen, Seeforellen, Spaghetti-Türmchen und einem gewagten «Surf & Turf»: Kalbszunge x südafrikanische Languste!

16 Punkte

St. Germanstrasse 1

6343 Buonas ZG

+41 41 790 30 60

www.wildenmann-buonas.ch

7 Honegg, Ennetbürgen NW

Die Honegg setzt auf eine blutjunge Küchenchefin und hat Erfolg: Nadine Stadelmann punktet mir Brennnessel-Süppchen, Rinderherz-Ragout (!), Wollschwein mit Spargel, Schlüsselblumen-Espuma. Gartenterrasse, freie Sicht auf den Vierwaldstättersee.

14 Punkte

Honegg 1

6373 Ennetbürgen NW

+41 41 618 32 00

www.villa-honegg.ch

8 Rössli, Feutersoey BE

Der Rössli-Garten ist so schön, dass ihn die Gäste sogar an wärmere Wintertage ansteuern! Im Sommer ist er erst recht gefragt. Simon Richard & Sabine Kroll sind die Gastgeber, Forellen & Wienerschnitzel die Klassiker. Tagesspezialitäten siehe Schiefertafel!

14 Punkte

Gsteigstrasse 161

3784 Feutersoey-Gstaad BE

+41 33 755 10 12

www.restaurantroessli.swiss

9 Osteria Alpina, Bürgenstock

Das geheimnisvollste Restaurant auf dem Bürgenstock: Die Osteria Alpina beim Golfclub, mit Traumterrasse. Auf der Karte italienischer Klassiker: Calamari fritti, Vitello tonnato. Fettucine al ragù, Tagliatelle. Auch für Nicht-Golfer.

Bürgenstock Resort

Lake Lucerne

6363 Obbürgen

+41 41 612 64 14

www.burgenstockresort.com

10 Negral, St. Urban AG

Fine Dining im Klostergarten? Pascal Schwarz, der erstaunliche und ziemlich ehrgeizige 16-Punktechef aus St. Urban machts möglich. Im Sommer werden seine «Negral»-Gäste im Freien serviert. Gewaltige Amuse-Bouches-Parade, der berühmte Pastrami-Burger fehlt nie.

16 Punkte

Untertor 3

4915 St. Urban AG

+41 62 530 34 22

www.klostergasthaus-loewen.ch/negral