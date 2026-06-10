Die zehn schönsten Gartenbeizen mit Top-Küche

Darum gehts
- 10 Schweizer Gourmetrestaurants mit zauberhaften Sommergärten laden zum kulinarischen Genuss ein
- Highlights: Kalbszunge mit Languste, Brennnessel-Süppchen, Pastrami-Burger, Gnocchi
- Punkte-Spitzenreiter: «Stucki» Basel mit 19 Punkten, «Rico's così» mit 18
Stucki, Basel Stadtoase
Stucki! Ich werde unbedingt nochmals hin, bevor 19-Punktechefin Tanja Grandits wegen Umbaus mit dem ganzen Team ins Provisorium zieht («Tanja am Rhy»). Gutes Essen, gute Stimmung und das alles in einem magisch schönen Garten.
19 Punkte
Bruderholzallee 42
4059 Basel
+41 61 361 82 22
www.tanjagrandits.ch
2 Rico's così, Küsnacht ZH
Der Garten ist klein, liebevoll eingerichtet und gut versteckt: Rico Outdoor ist eine gute Option. Rico Zandonella mags unkompliziert, serviert lässig seine Bestseller: Kalbskeulen-Ravioli, Kopfsalat-Ravioli, «Lucky Crevetten», Alpstein-Poularde.
18 Punkte
Seestrasse 160
8700 Küsnacht ZH
+41 44 910 07 15
www.ricos-cosi.ch
Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz.
Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch
Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz.
Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch
Neue Blumenau, Lömmenschwil SG
Seit 15 Jahren schon wirtet Bernadette «Lisi» Lisibach in der Neuen Blumenau. Ohne Sponsor im Rücken, auf eigene Rechnung. Bewundernswert! Auf ihren Garten ist die Chefin riesig stolz. Gnocchi aus Albula-Kartoffeln, Appenzeller Lammrücken.
17 Punkte
Romanshornstrasse 2
9308 Lömmenschwil SG
+41 71 298 35 70
www.neueblumenau.ch
Reussbad, Luzern
Klassisch-französische Küche an der Reuss. Florian Fankhauser hat das Reussbad nach dem Tod seines Chefkochs Ralf Thomas übernommen. Die Bestseller bleiben auf der Karte, neue Gerichte kommen dazu. Aufgetragen wird unter schattigen Bäumen.
15 Punkte
Brüggligasse 19
6004 Luzern
+41 41 240 54 23
www.reussbad.ch
Maihöfli, Luzern
Robert Steuri verblüfft seine Gäste immer wieder mit recht wilden Ideen: Der Wels hats ihm plötzlich angetan, das Rind wird zu einem Gulasch verarbeitet. Sein ausgeklügeltes Menü gibts im Sommer in einem versteckten Garten hinter dem Haus. Ein Geheimtipp!
16 Punkte
Maihofstrasse 70
6006 Luzern
+41 41 420 60 60
www.maihoefli-luzern.ch
Wildenmann, Buonas ZG
Kastanienbäume, Kieselboden, Blick auf den Zugersee und eine verführerische Küche: Jeune Restaurateur Dominic Bürli begeistert mit Felchen, Seeforellen, Spaghetti-Türmchen und einem gewagten «Surf & Turf»: Kalbszunge x südafrikanische Languste!
16 Punkte
St. Germanstrasse 1
6343 Buonas ZG
+41 41 790 30 60
www.wildenmann-buonas.ch
Honegg, Ennetbürgen NW
Die Honegg setzt auf eine blutjunge Küchenchefin und hat Erfolg: Nadine Stadelmann punktet mir Brennnessel-Süppchen, Rinderherz-Ragout (!), Wollschwein mit Spargel, Schlüsselblumen-Espuma. Gartenterrasse, freie Sicht auf den Vierwaldstättersee.
14 Punkte
Honegg 1
6373 Ennetbürgen NW
+41 41 618 32 00
www.villa-honegg.ch
Rössli, Feutersoey BE
Der Rössli-Garten ist so schön, dass ihn die Gäste sogar an wärmere Wintertage ansteuern! Im Sommer ist er erst recht gefragt. Simon Richard & Sabine Kroll sind die Gastgeber, Forellen & Wienerschnitzel die Klassiker. Tagesspezialitäten siehe Schiefertafel!
14 Punkte
Gsteigstrasse 161
3784 Feutersoey-Gstaad BE
+41 33 755 10 12
www.restaurantroessli.swiss
Osteria Alpina, Bürgenstock
Das geheimnisvollste Restaurant auf dem Bürgenstock: Die Osteria Alpina beim Golfclub, mit Traumterrasse. Auf der Karte italienischer Klassiker: Calamari fritti, Vitello tonnato. Fettucine al ragù, Tagliatelle. Auch für Nicht-Golfer.
Bürgenstock Resort
Lake Lucerne
6363 Obbürgen
+41 41 612 64 14
www.burgenstockresort.com
Negral, St. Urban AG
Fine Dining im Klostergarten? Pascal Schwarz, der erstaunliche und ziemlich ehrgeizige 16-Punktechef aus St. Urban machts möglich. Im Sommer werden seine «Negral»-Gäste im Freien serviert. Gewaltige Amuse-Bouches-Parade, der berühmte Pastrami-Burger fehlt nie.
16 Punkte
Untertor 3
4915 St. Urban AG
+41 62 530 34 22
www.klostergasthaus-loewen.ch/negral