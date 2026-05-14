Gut gebrüllt, Löwe! Perfekte Rösti, 48-Stunden-Ossobuco & Walensee-Hecht in zehn gemütlichen Landgasthöfen.

Die zehn besten «Löwen» im Land

Die zehn besten «Löwen» im Land

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gourmetrestaurants «Löwen» in der Schweiz bieten exklusive Speisen und Erlebnisse

Highlights: Ceviche, Wagyu-Crudo, Rösti, Vitello tonnato, Lammhäxli, BBQ-Secreto

Bis 16 GaultMillau-Punkte, 10 Gäste bei Jonas Ingold in Messen

Jessica von Duehren

1 Restaurant zum Löwen, Messen SO

Maximal zehn Gäste kommen in den Genuss von Jonas Ingolds Gourmetmenü – da gibt es vom Kohlrabi-Ravioli übers Wagyu-Crudo bis zum Hummerschwanz mit Bisque und Kaviar einiges zu erleben. Und wenn man es einfacher machen möchte? Gibts die Löwen-Brasserie unter gleichem Dach.

16 Punkte

Hauptstrasse 42

3254 Messen

loewen-messen.ch

2 Mamma Leone, Luzern

Dieser Löwe spricht italienisch – und zwar hervorragend! Obwohl José da Silva Portugiese ist, beherrscht er wie kein zweiter Chef in Luzern italienische Gerichte wie Spaghetti alle vongole, Misto di Pesce e Crostacei oder Ossobuco, 48 Stunden lang geschmort.

15 Punkte

Mühlenplatz 12

6004 Luzern

mammaleone-luzern.ch

Artikel aus GaultMillau Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz. Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz. Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch Mehr

3 Zunfthaus zum Löwen, Sargans SG

Das Zunfthaus in der Sarganser Altstadt blickt auf eine 400-jährige Geschichte zurück, gekocht wird hier jedoch äusserst zeitgemäss: Thomas Dolp serviert eine klassische und dennoch pointierte Küche. Highlight: die Hausversion des Vitello tonnato mit scharf angebratenem Thunfisch.

14 Punkte

Städtchenstrasse 60

7320 Sargans

zunfthausloewen.ch

4 Löwen, Walenstadt SG

Für Stefan Rehli lohnt es sich, zwischen Bündnerland und Zürich ab der Autobahn zu gehen. Seine Gerichte mit Fisch – Walensee-Hecht mit Chorizo und Champagnersauce! – sind legendär. Er kann aber auch Fleisch, wie er beim letzten Besuch bewies: Emmentaler Kalb mit Filet, Hacktätschli und Haxe.

16 Punkte

Seestrasse 20

8880 Walenstadt

loewen-walenstadt.ch

5 Wirtschaft zum Löwen, Bangerten BE

Dieser «Löwen» ist keine 08/15-Landbeiz! Dafür verantwortlich ist Starchefin Julia Pfäffli, die bei André Jaeger gelernt hat und von GaultMillau jüngst zur «Rösti-Königin» ausgerufen wurde. Auch ihre grünen Spargeln, geerntet von der Schwester, sind vorzüglich.

13 Punkte

Deisswilstrasse 1

3256 Bangerten

loewen-bangerten.ch

6 Zum Löwen, Weinfelden TG

Butterzart geschmorte Alpstein-Lammhäxli oder doch lieber Lachsragout an Weissweinsauce mit Salzkartoffeln und Rahmwirsing? Wer gutbürgerliche Küche mit raffinierten Akzenten zu schätzen weiss, ist bei Chef Thomas Bodenmann definitiv am richtigen Ort.

14 Punkte

Rathausstrasse 8

8570 Weinfelden

+41 71 622 54 22 6

7 Klostergasthaus Löwen, Negral, St. Urban LU

Patron Pascal Schwarz (r.) und sein Partner Marcel Neuenschwander bieten im Barockkloster sechs bis zehn Gänge an, die für Handwerk, aber auch Kreativität stehen. Beispiele? Ceviche vom Schwertfisch mit Apfelmus. Oder Kalbsrücken mit Süsskartoffeln. Schöner Garten.

16 Punkte

Untertor 3

4915 St. Urban

klostergasthaus-loewen.ch

8 Gasthof Löwen, Bubikon ZH

30 Jahre schon bewirten Rita und Domenico Miggiano hier die Gäste! Ein Abend im Gourmetrestaurant ist beste Unterhaltung, beginnend mit der Focaccia in den umfangreichen Snacks bis zum Eierlikör-Dessert mit Erdbeeren am Ende.

16 Punkte

Wolfhauserstrasse 2

8608 Bubikon

loewenbubikon.ch

9 Gasthaus Löwen, Menzingen ZG

Tanja & Franco Körperich sind die Gastgeber in diesem JRE-Betrieb. Das Ideenreichtum des Starchefs ist kaum zu zügeln: Morcheln gefüllt mit Wachtelfarce mit Armagnac-Velouté und Trüffel. BBQ-Secreto vom Alpschwein mit gefüllter Zucchiniblüte und Jus. Und vieles mehr.

16 Punkte

Holzhäusernstrasse 2

6313 Menzingen

loewen-menzingen.ch

10 Wirtschaft zum Löwen, Tübach SG

Ein Löwe, der noch wachsen wird … Exemplarisch dafür ist die Suppe: Consommée vom Perlhuhn mit Sot-l'y-laisse, Liebstöckel, Wurzelgemüse und Herbsttrompeten-Griessknödel. Der aufstrebende Chefkoch Mirco Widmer (mit seiner Mutter und Gastgeberin Marlis Germann) kann auch Wildsau oder Zander.

14 Punkte

Kirchstrasse 9

9327 Tübach

wirtschaftzumloewen.ch