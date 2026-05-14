Darum gehts
- Gourmetrestaurants «Löwen» in der Schweiz bieten exklusive Speisen und Erlebnisse
- Highlights: Ceviche, Wagyu-Crudo, Rösti, Vitello tonnato, Lammhäxli, BBQ-Secreto
- Bis 16 GaultMillau-Punkte, 10 Gäste bei Jonas Ingold in Messen
Restaurant zum Löwen, Messen SO
Maximal zehn Gäste kommen in den Genuss von Jonas Ingolds Gourmetmenü – da gibt es vom Kohlrabi-Ravioli übers Wagyu-Crudo bis zum Hummerschwanz mit Bisque und Kaviar einiges zu erleben. Und wenn man es einfacher machen möchte? Gibts die Löwen-Brasserie unter gleichem Dach.
16 Punkte
Hauptstrasse 42
3254 Messen
loewen-messen.ch
Mamma Leone, Luzern
Dieser Löwe spricht italienisch – und zwar hervorragend! Obwohl José da Silva Portugiese ist, beherrscht er wie kein zweiter Chef in Luzern italienische Gerichte wie Spaghetti alle vongole, Misto di Pesce e Crostacei oder Ossobuco, 48 Stunden lang geschmort.
15 Punkte
Mühlenplatz 12
6004 Luzern
mammaleone-luzern.ch
Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz.
Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch
Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz.
Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch
Zunfthaus zum Löwen, Sargans SG
Das Zunfthaus in der Sarganser Altstadt blickt auf eine 400-jährige Geschichte zurück, gekocht wird hier jedoch äusserst zeitgemäss: Thomas Dolp serviert eine klassische und dennoch pointierte Küche. Highlight: die Hausversion des Vitello tonnato mit scharf angebratenem Thunfisch.
14 Punkte
Städtchenstrasse 60
7320 Sargans
zunfthausloewen.ch
Löwen, Walenstadt SG
Für Stefan Rehli lohnt es sich, zwischen Bündnerland und Zürich ab der Autobahn zu gehen. Seine Gerichte mit Fisch – Walensee-Hecht mit Chorizo und Champagnersauce! – sind legendär. Er kann aber auch Fleisch, wie er beim letzten Besuch bewies: Emmentaler Kalb mit Filet, Hacktätschli und Haxe.
16 Punkte
Seestrasse 20
8880 Walenstadt
loewen-walenstadt.ch
Wirtschaft zum Löwen, Bangerten BE
Dieser «Löwen» ist keine 08/15-Landbeiz! Dafür verantwortlich ist Starchefin Julia Pfäffli, die bei André Jaeger gelernt hat und von GaultMillau jüngst zur «Rösti-Königin» ausgerufen wurde. Auch ihre grünen Spargeln, geerntet von der Schwester, sind vorzüglich.
13 Punkte
Deisswilstrasse 1
3256 Bangerten
loewen-bangerten.ch
Zum Löwen, Weinfelden TG
Butterzart geschmorte Alpstein-Lammhäxli oder doch lieber Lachsragout an Weissweinsauce mit Salzkartoffeln und Rahmwirsing? Wer gutbürgerliche Küche mit raffinierten Akzenten zu schätzen weiss, ist bei Chef Thomas Bodenmann definitiv am richtigen Ort.
14 Punkte
Rathausstrasse 8
8570 Weinfelden
+41 71 622 54 22 6
Klostergasthaus Löwen, Negral, St. Urban LU
Patron Pascal Schwarz (r.) und sein Partner Marcel Neuenschwander bieten im Barockkloster sechs bis zehn Gänge an, die für Handwerk, aber auch Kreativität stehen. Beispiele? Ceviche vom Schwertfisch mit Apfelmus. Oder Kalbsrücken mit Süsskartoffeln. Schöner Garten.
16 Punkte
Untertor 3
4915 St. Urban
klostergasthaus-loewen.ch
Gasthof Löwen, Bubikon ZH
30 Jahre schon bewirten Rita und Domenico Miggiano hier die Gäste! Ein Abend im Gourmetrestaurant ist beste Unterhaltung, beginnend mit der Focaccia in den umfangreichen Snacks bis zum Eierlikör-Dessert mit Erdbeeren am Ende.
16 Punkte
Wolfhauserstrasse 2
8608 Bubikon
loewenbubikon.ch
Gasthaus Löwen, Menzingen ZG
Tanja & Franco Körperich sind die Gastgeber in diesem JRE-Betrieb. Das Ideenreichtum des Starchefs ist kaum zu zügeln: Morcheln gefüllt mit Wachtelfarce mit Armagnac-Velouté und Trüffel. BBQ-Secreto vom Alpschwein mit gefüllter Zucchiniblüte und Jus. Und vieles mehr.
16 Punkte
Holzhäusernstrasse 2
6313 Menzingen
loewen-menzingen.ch
Wirtschaft zum Löwen, Tübach SG
Ein Löwe, der noch wachsen wird … Exemplarisch dafür ist die Suppe: Consommée vom Perlhuhn mit Sot-l'y-laisse, Liebstöckel, Wurzelgemüse und Herbsttrompeten-Griessknödel. Der aufstrebende Chefkoch Mirco Widmer (mit seiner Mutter und Gastgeberin Marlis Germann) kann auch Wildsau oder Zander.
14 Punkte
Kirchstrasse 9
9327 Tübach
wirtschaftzumloewen.ch