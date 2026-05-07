Hier tanzt der Bär! Ob Cordon bleu oder Spargeln, ob Demeter-Yak oder Gitzi – Tipps aus unserer Punkteliste.

Die zehn besten «Bären» in der Schweiz

Die zehn besten «Bären» in der Schweiz

Daniel Böniger

1 Bären, Utzenstorf BE

Manuela und Martin Thommen wirten hier in der 14. Generation! Typische Gerichte beim JRE-Chef: gebratener Wolfsbarsch mit Kartoffel-Gnocchi, Spargeln und Champagnersauce. Oder Lammsrücken mit Portweinsauce, Maisschnitte und Frühlingsgemüse.

15 Punkte

Hauptstrasse 18

3427 Utzenstorf BE

www.baeren-utzenstorf.ch

2 Bären, MundArt, Schwarzenburg BE

Kalbstatar, Erbsensuppe, Forelle mit Beurre blanc, Demeter-Yak und Jumi-Käse: Im «MundArt Menu» bieten JRE-Starchef Patrick Germann und Gastgeberin Franziska Ilg kreative und saisonale Regionalküche.

15 Punkte

Dorfplatz 4

3150 Schwarzenburg BE

www.baeren-schwarzenburg.ch

Artikel aus GaultMillau Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz. Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz. Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch Mehr

3 Gasthaus Bären, Kölliken AG

Familienfeiern und Vereinstreffen gehören in einem «Bären», der seit 1777 besteht, natürlich dazu. Derzeit im Degustationsmenü: Rindsfiletstreifen und Riesencrevetten mit Chimichurri, weissem Spargel und Couscous. Plus: fair kalkulierte, europazentrierte Weinkarte.

13 Punkte

Hauptstrasse 14

5742 Kölliken AG

www.baerenkoelliken.com

4 Landgasthof Bären, Madiswil BE

Ein eindrückliches, riesiges Giebelhaus. Hier gibt es im Gourmetmenü Wachtelterrine, Alpenzander und Rindsfilet. Auf der Mittagskarte stehen auch mal Älpler-Makkaroni. Nach einem ausgiebigen Umbau ist ab Mai wieder geöffnet.

Kirchgässli 1

4934 Madiswil BE

www.baeren-madiswil.ch

5 Bären, Grüningen ZH

Dieser «Bären» ist bekannt für heimischen Fisch und Wild. Felchentatar auf Brioche oder Wildschwein «tonnato» sind derzeit als Vorspeisen im Angebot. Als Hauptgang wird Grüninger Gitzi angeboten: als «Saltimbocca» mit Safranrisotto oder als helles Gulasch mit Mascarpone-Bramata.

15 Punkte

Stedtligasse 26

8627 Grüningen ZH

www.restaurant-baeren-grueningen.ch

6 Bären, Langenthal BE

Chef ist hier Ramon Stutz (r.), der mit seiner Familie auch den «Bären» Madiswil betreibt. Neben einem Gourmetmenü gibt es hier auch Bistrogerichte wie Kalbs-Cordon-bleu oder Chateaubriand. Beliebte Apérobar!

14 Punkte

St. Urbanstrasse 1

4900 Langenthal BE

baeren-langenthal.ch

7 Zum Schwarzen Bären, Andermatt UR

Daniel Schiavetta interpretiert die italienische Küche wirklich mutig. Aber geht Schwein zu Shrimps? Passt Lardo zu Miesmuscheln in einem Risotto? Und wie vertragen sich Parmesan und Brombeeren? Wir können Entwarnung geben: Das alles funktioniert prima.

14 Punkte

Gotthardstrasse 137

6490 Andermatt UR

www.baeren-andermatt.ch

8 Bären, Grub AR

Im stattlichen «Bären» gibts auch ausgezeichnete Fish 'n' Chips – ein Appenzeller Landgasthof lebt ja nicht von Gourmets allein. Seine ganze Klasse zeigt Chefkoch Dietmar Wild aber im Menü, derzeit etwa mit Skrei im Misomantel, begleitet von Edamame und grünem Spargel.

14 Punkte

Halten 112

9035 Grub AR

www.baeren-grub.ch

9 Bären, Suhr AG

Ein sicherer Wert seit vielen Jahren! Und natürlich kommen hier aktuell verschiedene Spargelgerichte auf den Teller. Auf Wunsch wird am Tisch auch Chateaubriand flambiert und tranchiert. Bei jedem der beiden Dienste können Sauce und Beilage gewählt werden.

13 Punkte

Bernstrasse West 56

5034 Suhr AG

www.baeren-suhr.ch

10 Roter Bären, Basel

Dieser Bär «geht in die Innenstadt»! Das Konzept hier hat sich seit Jahren bewährt: Alle Teller sind gleich portioniert – man isst, solange man mag: Stunden-Ei mit Trüffel, Makrele mit Thai-Basilikum, gegrillter Lauch mit Molke und Birne, Entenbrust mit Dattelcreme. Crème brûlée mit Mandarine und Langpfeffer …

14 Punkte

Ochsengasse 17

4058 Basel BS

www.roterbaeren.ch