Bären, Utzenstorf BE
Manuela und Martin Thommen wirten hier in der 14. Generation! Typische Gerichte beim JRE-Chef: gebratener Wolfsbarsch mit Kartoffel-Gnocchi, Spargeln und Champagnersauce. Oder Lammsrücken mit Portweinsauce, Maisschnitte und Frühlingsgemüse.
15 Punkte
Hauptstrasse 18
3427 Utzenstorf BE
www.baeren-utzenstorf.ch
Bären, MundArt, Schwarzenburg BE
Kalbstatar, Erbsensuppe, Forelle mit Beurre blanc, Demeter-Yak und Jumi-Käse: Im «MundArt Menu» bieten JRE-Starchef Patrick Germann und Gastgeberin Franziska Ilg kreative und saisonale Regionalküche.
15 Punkte
Dorfplatz 4
3150 Schwarzenburg BE
www.baeren-schwarzenburg.ch
Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz.
Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch
Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz.
Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch
Gasthaus Bären, Kölliken AG
Familienfeiern und Vereinstreffen gehören in einem «Bären», der seit 1777 besteht, natürlich dazu. Derzeit im Degustationsmenü: Rindsfiletstreifen und Riesencrevetten mit Chimichurri, weissem Spargel und Couscous. Plus: fair kalkulierte, europazentrierte Weinkarte.
13 Punkte
Hauptstrasse 14
5742 Kölliken AG
www.baerenkoelliken.com
Landgasthof Bären, Madiswil BE
Ein eindrückliches, riesiges Giebelhaus. Hier gibt es im Gourmetmenü Wachtelterrine, Alpenzander und Rindsfilet. Auf der Mittagskarte stehen auch mal Älpler-Makkaroni. Nach einem ausgiebigen Umbau ist ab Mai wieder geöffnet.
Kirchgässli 1
4934 Madiswil BE
www.baeren-madiswil.ch
Bären, Grüningen ZH
Dieser «Bären» ist bekannt für heimischen Fisch und Wild. Felchentatar auf Brioche oder Wildschwein «tonnato» sind derzeit als Vorspeisen im Angebot. Als Hauptgang wird Grüninger Gitzi angeboten: als «Saltimbocca» mit Safranrisotto oder als helles Gulasch mit Mascarpone-Bramata.
15 Punkte
Stedtligasse 26
8627 Grüningen ZH
www.restaurant-baeren-grueningen.ch
Bären, Langenthal BE
Chef ist hier Ramon Stutz (r.), der mit seiner Familie auch den «Bären» Madiswil betreibt. Neben einem Gourmetmenü gibt es hier auch Bistrogerichte wie Kalbs-Cordon-bleu oder Chateaubriand. Beliebte Apérobar!
14 Punkte
St. Urbanstrasse 1
4900 Langenthal BE
baeren-langenthal.ch
Zum Schwarzen Bären, Andermatt UR
Daniel Schiavetta interpretiert die italienische Küche wirklich mutig. Aber geht Schwein zu Shrimps? Passt Lardo zu Miesmuscheln in einem Risotto? Und wie vertragen sich Parmesan und Brombeeren? Wir können Entwarnung geben: Das alles funktioniert prima.
14 Punkte
Gotthardstrasse 137
6490 Andermatt UR
www.baeren-andermatt.ch
Bären, Grub AR
Im stattlichen «Bären» gibts auch ausgezeichnete Fish 'n' Chips – ein Appenzeller Landgasthof lebt ja nicht von Gourmets allein. Seine ganze Klasse zeigt Chefkoch Dietmar Wild aber im Menü, derzeit etwa mit Skrei im Misomantel, begleitet von Edamame und grünem Spargel.
14 Punkte
Halten 112
9035 Grub AR
www.baeren-grub.ch
Bären, Suhr AG
Ein sicherer Wert seit vielen Jahren! Und natürlich kommen hier aktuell verschiedene Spargelgerichte auf den Teller. Auf Wunsch wird am Tisch auch Chateaubriand flambiert und tranchiert. Bei jedem der beiden Dienste können Sauce und Beilage gewählt werden.
13 Punkte
Bernstrasse West 56
5034 Suhr AG
www.baeren-suhr.ch
Roter Bären, Basel
Dieser Bär «geht in die Innenstadt»! Das Konzept hier hat sich seit Jahren bewährt: Alle Teller sind gleich portioniert – man isst, solange man mag: Stunden-Ei mit Trüffel, Makrele mit Thai-Basilikum, gegrillter Lauch mit Molke und Birne, Entenbrust mit Dattelcreme. Crème brûlée mit Mandarine und Langpfeffer …
14 Punkte
Ochsengasse 17
4058 Basel BS
www.roterbaeren.ch