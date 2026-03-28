Sonne, Strand und Cocktails – das wollte ein Elternpaar aus Italien anscheinend in Ruhe und ohne ihre fünf Kinder geniessen. Kurzerhand liessen sie die Minderjährigen einfach daheim. Eine Lehrerin schöpfte Verdacht und alarmierte das Jugendamt.

Angela Rosser Journalistin News

Als Eltern sollte man sich ja auch mal was gönnen. Zum Beispiel eine Auszeit wie einen Ausflug oder Ferien ohne den Nachwuchs. Das dachte sich wohl auch ein Ehepaar aus dem italienischen Triest. Um den Geburtstag der Mutter zu feiern, flog das Ehepaar nach Scharm el-Sheik in Ägypten.

Ihre fünf Kinder liessen sie zu Hause. Die minderjährigen Geschwister mussten also weiter zur Schule gehen, irgendwie im Alltag klarkommen und sich auch noch um die Haustiere kümmern. Die Kinder gehen in Schulklassen von der Primarschule bis zur Oberstufe. Wie alt die Kinder genau sind, geht aus dem Artikel bei «Italien News» nicht hervor.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jugendamt und Polizei

Aufgeflogen ist die Sache, weil eine Lehrerin eines der Kinder aufmerksam wurde und merkte, dass die Geschwister sich selbst überlassen waren. Wie die Zeitung schreibt, informierte sie das Jugendamt. Zusammen mit der örtlichen Polizei habe dann eine Kontrolle in der Wohnung der Familie stattgefunden und Schutzmassnahmen aktiviert.

Um den Gesundheitszustand der Kinder zu kontrollieren, seien sie in ein Spital gebracht worden. Anschliessend habe man sie in eine betreute Einrichtung gebracht und die Eltern informiert.

Kindswohl am wichtigsten

Wie der «Corriere» berichtet, sei «ein elterlicher Betreuungsplan» erarbeitet worden, um die Familie bald wieder zu vereinen. Das Wohl und die Sicherheit der Kinder stünden hierbei natürlich im Vordergrund.

Warum sich die Eltern für die Solo-Ferien entschieden und die Kinder mit den Haustieren und der Verantwortung über den Haushalt alleine zu Hause liessen, ist nicht bekannt.