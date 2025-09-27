Lawrow bietet bloss Recycling

Von Flavio Razzino, Newsdesk

Seine Rede vor der UN-Vollversammlung in New York heute Samstag wurde mit Spannung erwartet – doch geboten hat der russische Aussenminister Sergei Lawrow bloss Recycling. In seiner launischen Rede kritisierte er im Namen Russlands einmal mehr den Westen – dort sässen die wahren Kriegstreiber, so Lawrow. Dass sein Land gerade einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt? Daran sei auch der Westen Schuld. Der habe Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien im Vorfeld ignoriert.

Foto: IMAGO/SNA

Apropos Westen: Es gebe Politiker in der Nato und der EU, die einen Krieg gegen Russland nicht nur als unausweichlich beschrieben, sondern «offen über Angriffsvorbereitungen auf unser Gebiet Kaliningrad und andere russische Territorien sprechen». Um dann sofort nachreichen zu können, dass Russland jeden dieser Angriffe zurückschlagen werde. Er beteuerte dann aber auch, dass Russland keine Angriffe auf Nato-Länder plane.

Zur Erinnerung: Seit Russland damit begonnen hat, mit Drohnen und Kampfjets den Nato-Luftraum zu verletzen, herrscht in der westlichen Welt helle Aufregung. Meine Kollegin Sandra Marschner hat erst kürzlich eine Chronologie von Putins neusten Provokationen zusammengestellt – die liest Du hier.



Die bange Frage, die man sich im Westen seither stellt: Wäre man überhaupt in der Lage, einen russischen Luftangriff abzuwehren? Genau das möchte Putin mit solchen Aktionen testen, sind sich Analysten und Geheimdienste sicher.

Norwegischen Berichten zu Folge sollen die USA nun mehrere P-8-Aufklärungsflugzeuge in Oso stationiert haben. Unter anderem berichtet «NRK» darüber. Bei den Flugzeugen handelt es sich um solche des Typs Boeing 737, die für militärische Zwecke umgebaut wurden. SIe können für die Überwachung der Meere, insbesondere für die Suche nach U-Booten eingesetzt werden.

Auch die Nato erklärte am Samstag gemäss Nachrichtenagentur Reuters, dass die Präsenz im Ostseeraum verstärkt werde. Dies mit Spionage-, Überwachungs- und Aufklärungsplattformen «sowie mindestens eine Fregatte zur Luftabwehr».