Von Flavio Razzino, Newsdesk
Seine Rede vor der UN-Vollversammlung in New York heute Samstag wurde mit Spannung erwartet – doch geboten hat der russische Aussenminister Sergei Lawrow bloss Recycling. In seiner launischen Rede kritisierte er im Namen Russlands einmal mehr den Westen – dort sässen die wahren Kriegstreiber, so Lawrow. Dass sein Land gerade einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt? Daran sei auch der Westen Schuld. Der habe Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien im Vorfeld ignoriert.
Apropos Westen: Es gebe Politiker in der Nato und der EU, die einen Krieg gegen Russland nicht nur als unausweichlich beschrieben, sondern «offen über Angriffsvorbereitungen auf unser Gebiet Kaliningrad und andere russische Territorien sprechen». Um dann sofort nachreichen zu können, dass Russland jeden dieser Angriffe zurückschlagen werde. Er beteuerte dann aber auch, dass Russland keine Angriffe auf Nato-Länder plane.
Zur Erinnerung: Seit Russland damit begonnen hat, mit Drohnen und Kampfjets den Nato-Luftraum zu verletzen, herrscht in der westlichen Welt helle Aufregung. Meine Kollegin Sandra Marschner hat erst kürzlich eine Chronologie von Putins neusten Provokationen zusammengestellt – die liest Du hier.
Die bange Frage, die man sich im Westen seither stellt: Wäre man überhaupt in der Lage, einen russischen Luftangriff abzuwehren? Genau das möchte Putin mit solchen Aktionen testen, sind sich Analysten und Geheimdienste sicher.
Norwegischen Berichten zu Folge sollen die USA nun mehrere P-8-Aufklärungsflugzeuge in Oso stationiert haben. Unter anderem berichtet «NRK» darüber. Bei den Flugzeugen handelt es sich um solche des Typs Boeing 737, die für militärische Zwecke umgebaut wurden. SIe können für die Überwachung der Meere, insbesondere für die Suche nach U-Booten eingesetzt werden.
Auch die Nato erklärte am Samstag gemäss Nachrichtenagentur Reuters, dass die Präsenz im Ostseeraum verstärkt werde. Dies mit Spionage-, Überwachungs- und Aufklärungsplattformen «sowie mindestens eine Fregatte zur Luftabwehr».
Selenski droht mit Angriffen auf den Kreml
Von Marian Nadler, Redaktorin am Newsdesk
Die aggressivsten Drohungen kommen seit Beginn des Krieges in der Regel aus dem Kreml. So drohten hochrangige Beamte aus dem Moskauer Machtzentrum zuletzt Finnland und Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen gehören fast schon zum Standardrepertoire eines jeden Putin-Verbündeten.
Doch jetzt ist es plötzlich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47), der unsanfte Töne anschlägt. Sollte Russlands Präsident Wladimir Putin (72) seinen Feldzug im Nachbarland fortsetzen, droht Selenski mit Angriffen auf den Kreml und dessen Beamte. «Sie müssen wissen, wo ihre Bombenkeller sind. Wenn sie den Krieg nicht beenden, werden sie diese in jedem Fall brauchen», sagte der Staatschef in einem Interview mit «Axios» in New York. Diese Angriffe sollen Selenski zufolge mit möglichst von den USA gelieferten Langstreckenwaffen erfolgen.
US-Präsident Trump hat sich an der Uno-Vollversammlung ungewohnt deutlich auf die Seite der Ukraine geschlagen. Warum? Das erfährst du hier. Ob Washington aber wirklich weitere Langstreckenwaffen liefern wird, bleibt abzuwarten.
Selenski schloss gleichzeitig den Beschuss von zivilen Zielen aus. «Wir sind keine Terroristen.» In der Vergangenheit liess sich Selenski unter anderem in seinem Amtssitz vor einem Gemälde fotografieren, das den Kreml in Flammen zeigt. Wird aus Kunst bald Realität?
Wie die Ukraine verlorene Gebiete zurückholen kann
Von Guido Felder, Auslandredaktor
Das sind ganz neue Töne, die von US-Präsident Donald Trump kommen. Am Rande der Uno-Vollversammlung in New York sprach er davon, dass die Ukraine alle verlorenen Gebiete wieder zurückholen könne. Auch wenn wir wissen, dass Trump in der Ukraine-Politik einen Zickzackkurs fährt, sorgt diese Meldung für Hoffnung.
Wie eine erfolgreiche Rückeroberung geschehen soll, verrät Trump aber nicht. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ergänzte nur geheimnisvoll: «Mister President versteht die Situation genau und ist über alle Aspekte dieses Krieges gut informiert.»
Welche Aspekte? Wie soll eine Rückeroberung gehen? Ich habe da eine Idee. Lies hier meine Meinung.
«Trump ist nach dem Treffen mit den Clowns in eine Scheinwelt gefallen»
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Wir kennen ihn bereits als Politiker, der mit wilden Drohgebärden auffällt: Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew. Neben Peskow reagierte auch er am Mittwoch auf Trumps Kritik an Moskau.
Das Verhalten Trumps sei nur vorübergehend, so der 60-Jährige. Der US-Präsident sei nach dem Treffen «mit den Clowns aus Kiew und Paris» in eine Scheinwelt gefallen, in der die Ukraine siege. «Aber Trump ist nicht so! Kein Zweifel, er kehrt zurück. Er kehrt immer zurück», schreibt Medwedew auf Telegram.
Der jetzige Vizechef des Sicherheitsrates spielt in der Moskauer Kommunikation oft die Rolle eines Scharfmachers. In diesem Artikel meiner Kollegen Guido Felder und Sandra Marschner erfährst du, dass hinter seinen Worten oft eine gezielte Kremlstrategie steckt. Im Text zeigen wir dir das anhand eines konkreten Beispiels.
Russland reagiert auf Trumps Ukraine-Kehrtwende
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Tieranalogien sind gang und gäbe, aber aus dieser werde ich nicht wirklich schlau. Nachdem Trump Russland am Dienstag auf Truth Social als «Papiertiger» bezeichnet hat, der nach mehr als dreieinhalb Jahren Krieg immer noch kämpft, reagiert der Kreml mit Belustigung.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte: «Russland ist kein Tiger, sondern ein Bär — und einen Papierbären gibt es nicht wirlich.» Was er genau mit diesem Vergleich sagen wollte, ist noch unklar. Wenn uns weitere Meldungen dazu erreichen, halten wir dich auf dem Laufenden.
Peskow stellte zudem klar: Die von US-Präsident Donald Trump initiierte Annäherung zwischen Moskau und Washington habe ein «Ergebnis nahe null» gebracht. Dies sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dem Sender RBC. «Dieser Prozess verläuft schleppend, sehr schleppend.» Die Bemühungen der vergangenen Monaten seien grösstenteils ergebnislos verlaufen.
Weiter wies der Kreml Trumps Aussage, die Ukraine könnte ihre ursprünglichen Gebiete zurückerobern, zurück. Es sei ein grosser Fehler, dies zu glauben. Die russische Wirtschaft sei stark und könne die Bedürfnisse der Armee decken, führt Peskow weiter aus.
Ukrainer verüben massiven Cyberangriff: Daten von verschleppten Kindern gefunden?
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Der ukrainische Geheimdienst überrascht immer wieder mit neuen Aktionen: Ob Sabotage an russischer, kritischer Infrastruktur, das Versenken eines Kriegsschiffs oder Anschläge auf russische Generäle – praktisch wöchentlich erreichen uns neue Meldungen über Spezialoperationen. Das neuste Beispiel: ein Cyberangriff auf russische Server auf der Krim.
Wie mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf Geheimdienstquellen berichtet, gelang dabei voller Zugriff auf alle Systeme – mehr als 100 Terabyte streng vertraulicher Daten sollen erbeutet worden sein – darunter die offizielle Korrespondenz des sogenannten «Krim-Chefs» Sergej Aksjonow sowie interne Dokumente und Schriftverkehr.
Besonders brisant: Unterlagen zur illegalen Verschleppung ukrainischer Kinder aus Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja sollen ebenfalls darunter sein. Erfasst sind Listen mit persönlichen Daten von Minderjährigen und deren Angehörigen.
In diesem Artikel von meinem Kollegen Daniel Macher erfährst du, wie die Ukraine um ihre verschleppten KInder kämpft und wo sie vermutet werden.
Die Angaben von «RBC Ukraine» sind nicht unabhängig überprüfbar. Weder der ukrainische Geheimdienst selbst noch die russische Seite haben sich bislang zu dem Angriff geäussert.
Selenski macht mysteriöse Andeutung zu Trump
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Trump kommuniziert ja meistens auf Truth Social – das kennen wir bereits. Am Dienstagabend setzte er jedoch einen Post ab, der alle überraschte. Die Ukraine sei mit Hilfe der Nato in der Lage «ihr gesamtes ursprüngliches Staatsgebiet zurückzuerobern». Für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski dürften diese Worte eine grosse Erleichterung gewesen sein. Er bedankte sich bei Trump und machte gleichzeitig eine mysteriöse Andeutung. Selenski sagte: «Ich bin Präsident Trump sehr dankbar. Ich kann derzeit keine Details dazu nennen. Trump verfügt über sehr wichtige Informationen zur Lage an der Front.»
Wenig später bezeichnete er den US-Präsidenten im Interview mit dem Sender Sky als «Game Changer». Trump sähe jetzt mehr ins Geschehen herein und verstehe die Situation besser. Ob dies mit den «wichtigen Informationen» von der Front zusammenhängt, beantwortete Selenski nicht.
Klar ist: Trump äusserte sich in der Vergangenheit immer wieder unterschiedlich zur Lage im Ukraine-Krieg. Die neuste Rhetorik ist insofern eine Kehrtwende, als dass er Kiew bislang dazu aufgefordert hat, gebietstechnisch Zugeständnisse zu machen.
Laut Aussenminister Marco Rubio wurde die Trump-Kehrtwende durch eine russische Eskalation ausgelöst. Trump habe «ausserordentliche Geduld» bewiesen und auf einen diplomatischen Durchbruch gehofft. Doch dies sei nicht nur in Stagnation gemündet, «sondern wir sind in eine Phase potenzieller Eskalation eingetreten». «In den letzten Nächten und davor gab es die historisch höchste Zahl an Angriffen.» Weiter beobachten die USA auch die Verletzung von Lufträumen und das Eindringen von Drohnen in das Hoheitsgebiet anderer Länder.
In diesem Video kannst du nachschauen, was Trump als Massnahme vorschlägt, wenn russische Kampfjets in europäischen Luftraum eindringen würden.
Trump: Ukraine könnte ihr Land vollständig zurückgewinnen
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski äusserte sich Donald Trump nun auf Truth Social, wo er seine Einschätzung zum Ukraine-Krieg teilte – und sie fällt ungewöhnlich optimistisch aus.
Laut Trump sei die Ukraine mit der Unterstützung der Europäischen Union und insbesondere der Nato in der Lage, ihr gesamtes ursprüngliches Staatsgebiet zurückzuerobern. Russland bezeichnete er als «Papiertiger», der nach dreieinhalb Jahren Krieg immer noch ziellos kämpft, obwohl eine echte Militärmacht den Konflikt «in weniger als einer Woche» hätte entscheiden können.
Trump hebt hervor, dass die russische Bevölkerung zunehmend unter der Kriegswirtschaft leidet, etwa durch lange Schlangen an Tankstellen und andere wirtschaftliche Engpässe. Dies könnte laut ihm den Widerstand in der Bevölkerung erhöhen.
Gleichzeitig betonte er, dass die Ukraine mit Zeit, Geduld und finanzieller Unterstützung Europas ihr Land zurückerobern könne – und vielleicht sogar darüber hinaus. Welchen ukrainischen Grenzverlauf er genau meint, machte der US-Präsident nicht deutlich. Zum Beispiel ist unklar, ob Trump zum ukrainischen Staatsgebiet auch die bereits 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim hinzurechnet.
Abschliessend kündigte Trump an, die Nato weiterhin mit Waffen zu beliefern, damit diese eigenständig über deren Einsatz entscheiden kann, und wünschte beiden Ländern alles Gute.
Bei Luftraumverletzung: Trump befürwortet Abschuss russischer Flugobjekte
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Der nächste in der langen Liste der Gesprächspartner von Wolodimir Selenski am Dienstag war der Präsident der Vereinigten Staaten. Erneut traf Donald Trump auf den ukrainischen Präsidenten, um über den russischen Angriffskrieg zu sprechen.
Bemerkenswert war: Als in einer anschliessenden Fragerunde vor Journalisten gefragt wurde, ob die Nato russische Flugobjekte abschiessen sollte, wenn diese den Luftraum verletzten. Trump antwortete: «Ja, das finde ich.»
Damit reiht sich Trump in Kanon ein, den bereits die Nato selbst anklingen liess. Die Nato und die Alliierten würden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken, hiess es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 Bündnisstaaten. Mehr dazu kannst du im Text meines Kollegen Marian Nadler nachlesen.
Selenski trifft Keller-Sutter in New York
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Wie schon von meinem verehrten Kollegen Marian Nadler angekündigt, ist Wolodimir Selenski (47) nach der Uno-Generalversammlung auf die Schweizer Präsidentin Karin Keller-Sutter (61) in New York getroffen: «Wir haben das aktuell dringlichste Thema besprochen – unsere diplomatischen Bemühungen um Frieden», schreibt der ukrainische Präsident auf der Plattform X. Er zeige sich bereit für «ein Treffen auf Führungsebene mit der russischen Seite» und schätze «die Bereitschaft der Schweiz, ein solches Treffen auszurichten.»
Trotzdem gebe es «bisher keine Anzeichen, dass Russland den Krieg beenden möchte», heisst es weiter. Neben dem Kriegsthema habe man auch über die «Zusammenarbeit bei der Umsetzung eines grossen Kulturprojekts und die Fortsetzung unserer Partnerschaft zur Ernährungssicherheit.» Zum Abschluss dankte Selenski «für Ihre Unterstützung der Ukraine und Ihre Solidarität mit unserem Volk.»