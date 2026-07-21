Die Sommerferien in Kroatien werden zum Albtraum: Tischtennisballgrosse Hagelkörner verletzen in Kroatien zwei Personen, Meteorologen warnen vor Orkanböen, riesigen Wellen und Blitzen. Auch in Italien wird es ungemütlich, wie ein Blick-Leser erzählt.

«Überall telefonieren Leute mit ihren Versicherungen, weil so viele Autos beschädigt wurden»

«Überall telefonieren Leute mit ihren Versicherungen, weil so viele Autos beschädigt wurden»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Extremes Unwetter an der Adriaküste: Hagelsturm trifft Campingplatz in Rovinj

Tischtennisballgrosser Hagel verletzt zwei Menschen, die ins Spital mussten

Bis zu 120 km/h Orkanböen und 100'000 Blitze gemeldet

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Adriaküste wird derzeit von extremen Unwettern heimgesucht. Besonders hart traf es am Dienstagmorgen den Campingplatz Amarin im kroatischen Rovinj. Ein heftiger Hagelsturm beschädigte Zelte und Autos. Zwei Menschen wurden laut oe24 von tischtennisballgrossen Hagelkörnern am Kopf getroffen und landeten im Spital. Glück im Unglück: Nach der Wundversorgung durften sie wieder gehen. Auch ein Schweizer Paar erlebte den Horror mit – gegenüber Blick erzählten sie von dem unerwünschten Ferien-Erlebnis.

0:28 Es wird laut auf der Terrasse: Hier schmettert der Riesen-Hagel herunter

Doch das Schlimmste steht in vielen Regionen noch bevor. Für die Küstengebiete Kroatiens und Teile Italiens gilt die zweithöchste Warnstufe. Orkanböen mit bis zu 120 km/h, Starkregen und noch mehr Hagel drohen.

Leser meldet sich aus Italien

Blick-Leser Noe Maibach, der momentan in der Nähe der ostitalienischen Küstenstadt Giulianova in den Ferien ist, hat einen Hagelsturm live miterlebt. «Es war wirklich heftig», erzählt er. «Die Stimmung ist ziemlich angespannt. Überall telefonieren die Leute mit ihren Versicherungen, weil so viele Autos durch den Hagel beschädigt wurden.»

Experten warnen eindringlich vor Bootstrips. Der kroatische Wetterdienst DHMZ schlägt Alarm: «Es werden stürmisches Wetter und Windböen auf See mit Orkanstärken von bis zu 120 km/h erwartet. Gerade im Sommer, wo sich viele Menschen auf See befinden – darunter auch unerfahrene Touristen – sind solche Situationen äusserst gefährlich.» In den vergangenen Tagen strandeten bereits mehrere Segelboote.

Für die beliebte Ferienregion Split gilt am Dienstag zwischen 16.00 und 24.00 Uhr die höchste Warnstufe. Auch Italien rechnet zwischen 14.00 und 23.00 Uhr mit extremen Unwettern.

100'000 Blitze am Himmel

Wie sich die Gewitter genau entwickeln, ist unklar. Laut DHMZ ist der Verlauf dynamisch und schwer vorherzusagen. Die Wetter-App Neverin meldete bereits Unglaubliches: «Zu einem Moment haben wir sogar 100'000 Blitze über unserem Gebiet gezählt!»

Laut dem Portal oe24 sind sogar langanhaltende Superzellen und Tornados möglich. Meteorologen raten dringend: Verfolgen Sie aktuelle Wettervorhersagen, sichern Sie Gegenstände auf Balkonen und bleiben Sie bei Gewitter zwingend drinnen.