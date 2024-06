19.06.2024, 15:59 Uhr

Kinder getöteter russischer Soldaten in nordkoreanischen Ferienlagern

Kinder von in der Ukraine getöteten russischen Soldaten haben nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin Ferien in nordkoreanischen Ferienlagern gemacht. Bei seinem Staatsbesuch in Pjöngjang dankte Putin am Mittwoch «unseren koreanischen Freunden und vor allem Genosse Kim Jong Un für die Organisation von Ferienlagern für Kinder von Teilnehmern, die während des militärischen Spezialeinsatzes getötet wurden». Als «militärischen Spezialeinsatz» bezeichnet Russland die Offensive in der Ukraine.

Laut Putin wurden die Kinder in das Ferienlager Sondowon an der nordkoreanischen Pazifikküste geschickt. Es handele sich um einen «wahren Akt der Fürsorge und Freundschaft», lobte der russische Staatschef.

Bereits vor Monaten hatte der Gouverneur der russischen Region Primorje im fernen Osten Russlands vor Schülern an ähnliche Praktiken zu Sowjetzeiten erinnert: «Als wir so alt waren wie ihr, sind wir dorthin gegangen, es gab gute Lager in Korea. Deshalb werden wir uns vielleicht verabreden, um ein paar Kinder in Pionierlager zu schicken. Da drüben gibt es das Meer, und es ist warm», sagte Gouverneur Oleg Koschemjako damals.

Die «Russische Liga für ein sicheres Internet» erhielt daraufhin nach eigenen Angaben eine Flut von Beschwerden besorgter Eltern.