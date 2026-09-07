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«Klingt viel schöner»
«New America» statt New Mexico – plant Trump nächste Umbenennung?

US-Präsident Donald Trump will den nächsten geografischen Namen ändern. Dieses Mal soll New Mexico dran glauben.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Aktualisiert: vor 14 Minuten
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US-Präsident Donald Trump sorgt einmal mehr für Kopfschütteln.
Foto: imago/ZUMA Press

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Donald Trump postet zu möglicher Umbenennung von New Mexico
  • Trump veröffentlichte ein KI-Video, das «Mexiko» durch «America» ersetzt
  • Es wäre bereits die dritte Namensänderung: Zuvor «Lake America» und «Golf von Amerika»
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Gabriel KnupferRedaktor News

Donald Trump (80) ist auf den Geschmack gekommen. Nach der Namensänderung des Lake Ontario in «Lake America» denkt der US-Präsident laut darüber nach, auch den Bundesstaat New Mexico umzubenennen.

«Viele Menschen schlugen vor, den Namen von New Mexico – einem der grössten Wahlbetrugsstaaten aller Zeiten – in NEW AMERICA zu ändern», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. «Das klingt doch so viel prestigeträchtiger und schöner für die Menschen dieses potenziell unglaublichen Staates. Wow, ich liebe es!!!»

Internetriesen machen mit

Dazu stellte Trump ein KI-Video ins Netz: Darin überklebt er auf einem Ortsschild das Wort «Mexico» einfach mit «America».

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Wie oft bei Trump ist unklar, wie ernst er es meint. Es wäre aber schon die dritte Umbenennung mit Amerika-Bezug. Vor dem Ontariosee taufte er bereits den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» um.

Google und Apple haben ihre Karten jeweils zumindest in den USA schnell auf die neuen Vorgaben aus dem Weissen Haus umgestellt.

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