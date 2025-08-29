Er ist bereit, in die Bresche zu springen: US-Vize J. D. Vance. In einem Interview ging der Republikaner auf die Gerüchte um Trumps Gesundheitszustand ein und äusserte sich zu einer möglichen Nachfolge.

«Kann mir keine bessere Ausbildung für den Job vorstellen»

Darum gehts Vizepräsident Vance bereit, Amtsgeschäfte zu übernehmen bei Gesundheitsproblemen Trumps

Vance lobt Trumps Gesundheit und Energie, räumt Bedenken aus

Inmitten wilder Spekulationen um die Gesundheit von US-Präsident Donald Trump (79) zeigt sich sein Stellvertreter J. D. Vance (41) bereit, im Notfall die Amtsgeschäfte zu übernehmen.

Im Interview mit «USA Today» sagte Vance in aller Deutlichkeit: «Sollte es, Gott bewahre, zu einer schrecklichen Tragödie kommen, kann ich mir keine bessere Ausbildung für den Job vorstellen als die, die ich in den vergangenen 200 Tagen erhalten habe.» Trump habe ihm vieles mit auf den Weg gegeben.

Zuvor spekulierten US-Medien über einen grossen blauen Fleck an Trumps Hand, der bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung sichtbar war.

«Unglaubliche Energie»

Umgehend wollte Vance seine Aussage im Nachgang wieder korrigieren und die Bedenken um Trumps Gesundheit ausräumen: «Der Präsident ist bei unglaublich guter Gesundheit ... Er hat eine unglaubliche Energie.» Vance sei sehr zuversichtlich, dass Trump seine Amtszeit vollenden kann. «Er wird grossartige Dinge für das amerikanische Volk tun.»

Trump war mit 78 Jahren der älteste US-Präsident, der je vereidigt wurde. Vance ist mit 41 Jahren einer der jüngsten Vizepräsidenten überhaupt.

Wird Vance tatsächlich Trumps Nachfolger?

Trump bezeichnete Vance zwar kürzlich als seinen «wahrscheinlichsten» Erben. Konkret über seine Pläne für 2028 hat er sich aber noch nicht geäussert.

In dem Interview hatte Vance nur lobende Worte für seinen Chef übrig. Er erwähnte Trumps «unverwechselbaren Stil» bei der Dekoration des Weissen Hauses und die Neugestaltung im Oval Office.

«Mein erster Besuch war überwältigend. Ich war beeindruckt von der Grandeur des Büros und der unglaublichen Geschichte, die dort geschrieben wurde. Aber um ehrlich zu sein, hatte es eine sehr düstere Atmosphäre.» Durch die Renovationen habe sich der Raum jetzt zu einem Arbeitsplatz eines echten Anführers der freien Welt entwickelt, so Vance.