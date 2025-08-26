DE
«Sehr starke Präventivmassnahme»
Trump will Todesstrafe für Morde in Washington

Es ist eine Aussage, die aufhorchen lässt: Als «Präventivmassnahme» möchte US-Präsident Donald Trump für Morde künftig die Todesstrafe einsetzen.
Darum gehts

  • Trump will Todesstrafe in Washington für Mörder einführen
  • Todesstrafe in USA auf Bundesebene und in 27 Bundesstaaten zulässig
  • In Washington wurde seit 1957 niemand mehr hingerichtet
US-Präsident Donald Trump (79) hat angekündigt, in der Hauptstadt Washington künftig die Todesstrafe anzustreben, wenn dort ein Mord begangen wird. Es handele sich um eine «sehr starke Präventivmassnahme», sagte der Republikaner im Weissen Haus.

Die Todesstrafe ist in den USA weiterhin auf Bundesebene, beim Militär und in 27 Bundesstaaten zulässig, wird jedoch nicht überall tatsächlich vollstreckt. In Washington wurde laut dem Death Penalty Information Center seit 1957 niemand mehr hingerichtet; 1981 schaffte der Stadtrat die Todesstrafe ab. Allerdings kann die Bundesregierung entscheiden, Verdächtige auf Bundesebene anzuklagen.

Trump hatte bereits vor seinem Amtsantritt erklärt, er werde das Justizministerium anweisen, die Todesstrafe konsequent zu verfolgen. Unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden waren Hinrichtungen auf Bundesebene ausgesetzt.

