Ein Buckelwal ist in der Nacht auf Montag auf einer Sandbank vor der Küste des deutschen Bundeslands Schleswig-Holstein gestrandet. Seit Wochen irrte das Tier bereits durch die Ostsee. Polizei und Meeresschützer kämpfen gegen die Zeit, um das geschwächte Tier zu retten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein gestrandeter Buckelwal kämpft vor deutschem Ferienort Niendorf ums Überleben

Rettung erschwert: Ostsee ohne Gezeiten, Wal stark geschwächt

Wal in 1,40 m tiefem Wasser gestrandet, Polizei sperrt Gebiet ab War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein dramatischer Kampf ums Überleben spielte sich an der Lübecker Bucht ab. Vor dem deutschen Ferienort Niendorf im Bundesland Schleswig-Holstein ist in der Nacht auf Montag ein stark geschwächter Grosswal gestrandet.

Mehrere Rettungsversuche wurden gestartet. Am Donnerstag zeigten sich die Retter zuversichtlicher als noch am Montag. «Der Wal will starten», sagte Meeresbiologe Robert Marc Lehmann zur «Bild». Er war während der ganzen Rettungsaktion im Wasser und versuchte, mit dem Wal zu kommunizieren. «Ich bin jetzt hoffnungsfroher als vorhin, weil ich da draussen gemerkt habe, der Wal will.»

0:52 «Jetzt kommt die heisse Phase»: Tierschützer Lehmann verkündet: Walrettung geglückt

Am Freitagmorgen dann die erlösende Nachricht! Der Buckelwal ist nicht mehr zu sehen. Lehmann teilt zunächst auf Instagram mit: «Jetzt beginnt die heisse Phase.» Kurz darauf bestätigt er: Der Buckelwal hat sich befreit.

«Bild» berichtet am Freitagmorgen, der Wal sei vor der Küste des Seebads Sierksdorf im Bundesland Schleswig-Holstein gesichtet worden. Er schwamm an der Küste entlang in Richtung offenes Meer.

Wie lief der Rettungseinsatz ab?

Der riesige Meeressäuger ist auf einer Sandbank beim Timmendorfer Strand in gerade einmal 1,40 Meter tiefem Wasser gestrandet. Die Rettungskräfte hätten am Montag versucht, den Wal mit Booten, Luftkissen oder durch Ausrichten zur offenen See zu bewegen. Diese Methoden scheiterten jedoch. Auch höhere Wasserstände hätten nicht ausgereicht, dem etwa zehn Meter langen Jungtier Auftrieb zu verschaffen.

0:57 Einsatz am Donnerstag: So wurde um das Leben des Wals gekämpft

Am Donnerstag haben die Rettungskräfte auf den Einsatz von Baggern gesetzt. Sie wollten eine Rille freischaufeln, sodass der Wal aus eigener Kraft in tieferes Wasser schwimmen konnte. Der Buckelwal sei nach Angaben eines Meeresbiologen vor Ort in einem wachen Zustand gewesen und zeigte Reaktionen, jedoch auch Anzeichen für Angst und Stress.

Wie kam es zur Strandung des Buckelwals in der Ostsee?

Laut der WDC war der junge Buckelwal bereits mehrfach in der Region gesichtet worden. Vor seiner Strandung hatte er sich in Fischernetzen verstrickt. Das schränkte den Meeressäuger in seinen Bewegungen ein und habe ihn enorm viel Kraft und Energie gekostet. Er zehrte von seinen Energiespeichern, der gesamte Organismus dürfte geschwächt sein. Ausserdem sei der Wal wahrscheinlich schon lange unterwegs, seit einigen Monaten bereits ausgezehrt und hungrig. All diese Faktoren könnten laut der WDC dazu beigetragen haben, dass der Wal strandete.

Überlebenschancen leider gering

Die Wal- und Delfinschutz-Organisation schätzt die Überlebenschancen des Wals als gering ein. Die Rettungsmassnahmen bedeuten ausserdem zusätzlichen Stress für das Tier. «Selbst wenn die Befreiung gelingt, kann derzeit niemand einschätzen, ob der Wal anschliessend erneut strandet oder infolge seines Gesundheitszustandes sterben wird.»