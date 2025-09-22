DE
FR
Abonnieren

Im Kreml-Sicherheitsrat
Putin macht Atomwaffen-Ankündigung

Kremlchef Wladimir Putin gab am Montag «wichtige Erklärungen» ab. Es ging um Atomwaffen.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich im Kreml-Sicherheitsrat zu einem Atomwaffen-Abkommen mit den USA geäussert.
Foto: AP

Darum gehts

  • Putin kündigt Einhaltung von Atomwaffenbeschränkungen für weiteres Jahr an
  • Russland betont Fähigkeit, auf Bedrohungen effektiv zu reagieren
  • Das Treffen des Sicherheitsrats findet um 14.30 Uhr Schweizer Zeit statt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Alexander Terwey und Marian Nadler

Am Montag werde der russische Präsident bei einer Sitzung des Sicherheitsrats des Kremls «eine Reihe wichtiger Erklärungen» abgeben. Das kündigte Kremlsprecher Dimitri Peskow (57) laut staatlichen Medien gegen Mittag an. Auch US-Medien berichteten.

Durch die destruktiven Schritte des Westens seien die Grundlagen für einen Dialog zwischen den Atommächten erheblich untergraben worden, zitiert Ria Nowosti Kremlchef Putin. Im Bereich der Rüstungskontrolle seien die russisch-amerikanischen Beziehungen zerstört. «Russland ist in der Lage, auf alle Bedrohungen zu reagieren», so Putin laut der russischen Nachrichtenagentur. Russland sei von der Zuverlässigkeit und Wirksamkeit seiner Abschreckungskräfte überzeugt.

Putin äussert sich zu New-Start-Vertrag

Auf die Drohungen folgte allerdings Appeasement: Moskau werde sich noch ein weiteres Jahr an die Atomwaffenbeschränkungen halten, nachdem das Atomabkommen mit den USA im Februar ausgelaufen sei, so Putin. Der New-Start-Vertrag ist das letzte verbleibende Rüstungskontrollabkommen zwischen Russland und den USA.

Mehr zu Wladimir Putin
Wie Moskau die Finnland-Drohungen als Ablenkung nutzt
Mit Video
Putin provoziert ohne Ende
Wie der Kreml die Finnland-Drohungen als Ablenkung nutzt
Wie Russland Selenski in die Falle locken will
Analyse
Einladung erhalten
Warum geht Selenski jetzt nicht einfach nach Moskau?
«Donald hat mich gebeten»
Mit Video
Putin «lädt» Selenski ein
«Donald hat mich gebeten»
So hat Putin den Westen herausgefordert
Seine 6 grössten Provokationen
So narrt Putin den Westen

Die Kündigung des Pakts hätte negative Folgen für die globale Stabilität, betonte Putin. Er sagte, Russland erwarte von den USA, dass sie dem Beispiel Moskaus folgten und sich ebenfalls an die Grenzen des Vertrags hielten.

Zuvor hatte Russland mit mehreren, teils militärischen Provokationen im Nato-Luftraum für Spannungen gesorgt. In Estland hatten russische Kampfjets, in Polen und Rumänien russische Drohnen den Nato-Luftraum verletzt. Beide Länder beantragten daraufhin Konsultationen gemäss Artikel 4 des Nato-Vertrags.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen