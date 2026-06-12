Seit Donnerstag brennt in der kalifornischen Stadt Tracy eine grosse Lagerhalle eines Medizintechnikunternehmens. Sie befindet sich in direkter Nachbarschaft zu weiteren grossen Logistikzentren. Die Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Lagerhaus in Tracy, USA, am Donnerstagnachmittag ausgebrochen

100'000 Quadratmeter grosses Gebäude zerstört, Feuerwehr kämpft mit Wasserversorgungsproblemen

Lokaler Notstand ausgerufen, Bewohner sollen Fenster geschlossen halten

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Es dauerte knapp 40 Minuten, bis die Flammen das fast 100'000 Quadratmeter grosse Gebäude komplett in ihrem Griff hatten, eindrückliche Aufnahmen halten riesige Rauchsäulen fest. In der Stadt Tracy, rund 100 Kilometer östlich von San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien gelegen, brennt seit Donnerstagnachmittag ein grosses medizinisches Lagerhaus.

Das Feuer konnte auch im Laufe des Freitags noch nicht vollständig gelöscht werden. Wie CBS News berichtet, dauert der Einsatz weiter an. Der Feuerwehrchef der Stadt bezeichnete das Feuer aufgrund seiner Grösse als äusserst seltenes Ereignis, das die Behörden herausfordert. Zu Beginn sei zudem ein Problem bei der Wasserversorgung aufgetreten. Die Brandursache konnte noch nicht gefunden werden.

Weitere Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden

Wie der Betreiber des Gebäudes, das Medizintechnikunternehmen Medline Industries, gegenüber CBS bestätigte, sind alle Mitarbeiter vor Ort wohlauf. Die Firma gehört weltweit betrachtet zu den grössten Anbietern für Geräte und Produkte im Gesundheitswesen. Das gesamte Ausmass der Zerstörung ist noch nicht bekannt.

Das Logistikunternehmen Fedex zittert nun um ein umliegendes Gebäude. Über einen grossen Palettenstapel und mehrere LKWs konnte sich das Feuer bereits kurzzeitig auf das Fedex-Gelände ausweiten. Allerdings gelang es den Einsatzkräften schnell, das Feuer wieder zurückzudrängen.

Der lokale Notstand wurde ausgerufen

Bereits am Donnerstagabend wurde als Reaktion auf den Grossbrand der lokale Notstand ausgerufen. Somit kann die Stadt Hilfe auf Landesebene anfordern und bereits bestehende Notfallmassnahmen ausweiten. Mehrere naheliegende Distrikte rieten den Bewohnern dazu, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster zu schliessen.