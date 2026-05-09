Brand in Näfels GL – Lage noch unklar

Am Samstagnachmittag ist über Näfels GL eine grosse Rauchwolke zu sehen. Leserreporter melden einen Brand und einen Knall.

Am Samstagnachmittag melden mehrere Leserreporter einen Brand in Näfels GL. Aufnahmen zeigen eine grosse Rauchwolke. Mehrere Leserreporter behaupteten, dass es in einem Gebäude der Firma Netstal Maschinen in Näfels brannte. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht.

Ein Leserreporter teilte mit, es habe einen Knall gegeben. Ein weiterer Leser bestätigte das: «Ich war ganz entspannt auf meinem Balkon am Lernen, als ich plötzlich einen lauten Knall hörte.» «Sämtliche Feuerwehren aus der Umgebung wurden anscheinend aufgeboten», sagte ein anderer Blick-Leser.

Die Kantonspolizei Glarus bestätigte zunächst nur einen Brand. Weitere Informationen waren noch nicht verfügbar.

+++ Update folgt +++