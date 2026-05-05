Ein Grossbrand hielt in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr im Kanton Thurgau in Atem. Gasflaschen und giftige Rauchgase erschwerten den Einsatz. Verletzte gab es keine.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Riedt bei Erlen TG brannte eine Gewerbeliegenschaft

Löscharbeiten wurden durch gelagerte Gasflaschen erschwert

Warn-App Alertswiss aktiviert, Sachschaden könnte über 1 Million Franken liegen

Gabriel Knupfer Redaktor News

In Riedt bei Erlen TG brannte es in der Nacht zum Dienstag in einer Gewerbeliegenschaft. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen aus dem Gebäude, berichtet BRK News.

Die Löscharbeiten gestalteten sich extrem schwierig: Die schlechte Zugänglichkeit zur Liegenschaft, zahlreiche gelagerte Gasflaschen sowie eine Gasleitung, die von aussen nicht abgeschaltet werden konnte, erschwerten den Einsatz.

Die Kantonspolizei Thurgau wurde gegen 22 Uhr alarmiert, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Es konnte verhindert werden, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift.

Alertswiss-App warnte vor Rauch

Wegen des massiven Feuers entschieden sich die Einsatzkräfte für einen Löschangriff von oben. Dafür öffnete die Feuerwehr das Dach des brennenden Gebäudes. Wegen der giftigen Rauch- und Brandgase standen zahlreiche Atemschutztrupps im Einsatz.

Über die Warn-App Alertswiss wurde die Bevölkerung vor der starken Rauchentwicklung gewarnt. Gegen 1:45 Uhr konnte die Warnmeldung wieder aufgehoben werden.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden liegt in Millionenhöhe.