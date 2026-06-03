Feuer im Basler Dreispitz-Quartier. Videos von Blick-Lesern zeigen ein Gebäude im Vollbrand. Die Kantonspolizei bestätigt den Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Basler Dreispitz-Quartier, Feuerwehr im Einsatz seit Stunden

Feuer schlägt aus Fenstern eines Hochhauses, Verletzte noch unklar

Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigt laufenden Einsatz, Update folgt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Grosse Aufregung im Dreispitz-Quartier in der Stadt Basel. Ein Gebäude brennt lichterloh. Videos eines Blick-Lesers zeigen, wie Feuer aus den Fenstern des Hochhauses schlägt.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigt den laufenden Einsatz. Die Löscharbeiten sind aktuell noch im Gange. Ob sich jemand bei dem Brand verletzt hat, ist momentan nicht bekannt. Die betroffene Münchensteinerstrasse bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Laut Angaben von Google Maps befinden sich in dem betroffenen Gebäude unter anderem ein Küchenhersteller und ein Kosmetikstudio.

Bist du in Basel vor Ort und hast etwas gesehen? Schick uns deine Fotos und Videos auf 079 813 80 41.

+++ Update folgt. +++