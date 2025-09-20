Putin glaubt nicht, dass Trump ihn aufhalten wird

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Haben die Friedensbemühungen der vergangenen Wochen und Monate überhaupt etwas gebracht? Diese Frage darf man durchaus stellen, finde ich. Denn bei den aktuellsten russischen Angriffen auf die Ukraine sind laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) drei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden.

Russlands Präsident Wladimir Putin glaubt nicht, dass Trump ihn aufhalten wird. Foto: AFP

Russland habe in einer «massiven Attacke» 40 Raketen und etwa 580 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert, erklärte Selenski am Samstag in Onlinenetzwerken. Die Angriffe hätten keine militärische Notwendigkeit, es handele sich um eine bewusste Strategie Russlands, «Zivilisten zu terrorisieren und unsere Infrastruktur zu zerstören», betonte der Präsident.

Selenski dürfte damit nicht Unrecht haben. Was Russlands Präsident Wladimir Putin (72) aktuell denkt, zeigt auch ein Bericht von «Bloomberg» vom Samstag. Demnach ist Putin zu dem Schluss gekommen, dass eine militärische Eskalation der beste Weg sei, die Ukraine zu Gesprächen zu seinen Bedingungen zu zwingen. Und: Der Kremlchef geht nicht davon aus, dass ihn US-Präsident Donald Trump (79) daran hindern wird. «Bloomberg» beruft sich auf Putin-Vertraute aus dem Kreml.

Die Zurückhaltung aus Washington ermutigt Putin, seinen Zermürbungskrieg fortzusetzen. Mein Eindruck: Es kommen schwere Zeiten auf die Ukraine zu.