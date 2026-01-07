DE
FR
Abonnieren

Grönländer über Trumps Annektierungsgelüste
«Das ist in einer zivilisierten Welt nicht akzeptabel»

Unternehmer wehren sich gegen Trumps Vorstoss, Grönland unter US-Kontrolle zu stellen. «Das ist in der zivilisierten Welt nicht akzeptabel», sagt der Direktor des grönländischen Wirtschaftsverbands.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Kommentieren
1/4
Sie wissen nicht, wie ernst es US-Präsident Donald Trump mit seinen Äusserungen über die Insel meint.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Trump plant mögliche Annexion Grönlands, löst internationale Besorgnis aus
  • Grönland und Dänemark reagieren empört: «Es reicht jetzt»
  • Trump ist 79 Jahre alt und Republikaner
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Es sind besorgniserregende Aussagen von US-Präsident Donald Trump (79). Der Republikaner hat mehrfach angedeutet, dass er gerne Grönland annektieren möchte. 

Nach dem Sturz des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro rückt die Frage ins Zentrum, ob für die USA nun Grönland das nächste Ziel ist. 

Mehr zu Trump und Grönland
«Es wimmelt in Grönland von chinesischen und russischen Schiffen»
Mit Video
Trump will Insel – Einmarsch?
«Es wimmelt in Grönland von Chinesen und Russen»
Trump erhöht den Druck auf Dänemark
Mit Video
«Brauchen Grönland absolut»
Trump erhöht den Druck auf Dänemark
Diese Länder nimmt Trump ins Visier – und das sind die Gründe
Mit Video
Nach Angriff auf Venezuela
Diese Länder müssen jetzt vor Trump zittern
Wer schützt Grönland vor Trump?
Analyse
Nach US-Zugriff auf Maduro
Wer schützt Grönland vor Trump?

Dänische Regierung: «Es reicht jetzt»

Die Regierungschefs von Dänemark und Grönland haben sich deutlich zu Wort gemeldet. «Es reicht jetzt», hiess es schon zu Wochenbeginn, als die Diskussionen aufflammten. 

Nun haben sich Grönländer auch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP geäussert. «Man weiss nicht, ob man ihn ernst nehmen soll oder nicht», sagt Kunuk Evaldsen, ein Unternehmer aus Nuuk.

Das sagen Unternehmer

Die militärische Intervention der USA in Venezuela hat die Sorgen zusätzlich verstärkt und alte Ängste vor möglichen amerikanischen Ambitionen auf das rohstoffreiche, autonome dänische Territorium neu entfacht.

Die Reaktionen aus der grönländischen Wirtschaft fallen deutlich aus: «Das ist nichts, was wir begrüssen», sagt Christian Keldsen, Direktor des grönländischen Wirtschaftsverbands. «Das ist in der zivilisierten Welt nicht akzeptabel.»


Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen