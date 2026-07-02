Feuchte Sommerluft und muffige Kleiderschränke? Mit einem Glas Reis und etwas ätherischem Öl sagen Sie schlechten Gerüchen den Kampf an. So bleibt Ihre Kleidung länger frisch.

Darum solltest du ein Glas Reis in den Kleiderschrank stellen

Darum solltest du ein Glas Reis in den Kleiderschrank stellen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unangenehmer Geruch im Kleiderschrank? Reis kann als Hausmittel helfen

Roher Reis nimmt Feuchtigkeit auf, reduziert Gerüche und hält frisch

Ersetzen nach ein bis zwei Monaten, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer

Gina Grace Zurbrügg

Die Wäsche ist frisch gewaschen, der Kleiderschrank aufgeräumt – und trotzdem schlägt einem beim Öffnen ein unangenehmer Geruch entgegen. Gerade im Sommer ist das keine Seltenheit.

Hohe Temperaturen und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit führen dazu, dass sich in geschlossenen Schränken Feuchtigkeit staut. Das begünstigt muffige Gerüche. Doch dagegen gibt es einen einfachen Haushaltstrick. Alles, was du brauchst, ist ein Glas und etwas ungekochter Reis.

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Warum Reis helfen kann

Roher Reis kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Deshalb stellen ihn viele in Kleiderschränke, Schubladen oder Aufbewahrungsboxen. So lässt sich überschüssige Feuchtigkeit reduzieren und damit oft auch der unangenehme Geruch.

Du brauchst dafür nur ein Glas oder ein kleines Einmachglas und etwas ungekochten Reis. Stelle das Glas in eine Ecke deines Kleiderschranks. Wenn du zusätzlich einen frischen Duft möchtest, gib ein paar Tropfen ätherisches Öl auf den Reis. Dieser nimmt das Öl auf und gibt den Duft nach und nach an die Umgebung ab.

Sobald der Reis feucht geworden ist oder der Duft verflogen ist, solltest du ihn ersetzen. Im Sommer ist das je nach Luftfeuchtigkeit meist nach ein bis zwei Monaten nötig.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.