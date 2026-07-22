Ein Easyjet-Flug von Teneriffa nach Liverpool wurde am Dienstagabend nach nur 30 Minuten abgebrochen. Grund war eine Schlägerei mit mehreren Passagieren. Die Gewalt an Bord zwang die Crew zur Rückkehr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Easyjet-Flug Teneriffa-Liverpool wegen Schlägerei mit zehn Passagieren abgebrochen

Pilot kehrte aus Sicherheitsgründen zurück, Landung um 21.05 Uhr

2025: 86,93 «Unruly Passenger»-Vorfälle pro 10'000 Flugbewegungen in Schweiz

Janine Enderli Redaktorin News

Handfester Eklat in der Luft: Ein Easyjet-Ferienflug von Teneriffa nach Liverpool wurde am Dienstagabend nach nur 30 Minuten abgebrochen. Grund dafür war eine heftige Schlägerei mit rund zehn Passagieren, wie die BBC unter Berufung auf die Behörden berichtet.

Der Airbus A320 mit der Flugnummer EZY3352 kehrte aus Sicherheitsgründen zum Flughafen Teneriffa Süd zurück. Offenbar eskalierte die Lage kurz nach dem Start um 20 Uhr Ortszeit. Gemäss der spanischen Flugsicherung informierte die Crew den Tower anschliessend über die brenzlige Situation an Bord und bat um Polizeipräsenz am Boden. Der Pilot entschied sich zur Umkehr, weil eine «Gefahr für die Sicherheit des Fluges bestand».

Polizeipräsenz am Boden

Die Landung erfolgte um 21.05 Uhr. Die Flugsicherung gewährte dem Flugzeug Priorität bei der Rückkehr und koordinierte den Polizeieinsatz mit dem Flughafenpersonal.

«Das Flugzeug kehrte zurück und wurde von der Polizei empfangen, nachdem sich eine Gruppe von Passagieren störend verhalten hatte. Die Sicherheit von Passagieren und Besatzung hat für uns oberste Priorität», erklärte ein Sprecher der Airline in einer Stellungnahme.

«Wir nehmen das sehr ernst und tolerieren kein störendes Verhalten gegenüber unseren Mitarbeitern.» An Bord befanden sich 186 Passagiere.

Zahl der Pöbel-Passagiere steigt

Ob jemand verletzt wurde, welche Nationalität die Beteiligten hatten oder ob es Festnahmen gab, ist bisher unklar. Nach dem Vorfall konnte die Maschine den Flug nach Liverpool später fortsetzen.

Immer wieder sorgen pöbelnde Passagiere für Schlagzeilen. Schweizer Airlines meldeten für das Jahr 2025 mehr Ereignisse mit sogenannten «Unruly Passengers». Pro 10'000 Flugbewegungen gab es im vergangenen Jahr 86,93 Vorfälle, wie der Sicherheitsreport des Bundesamts für Zivilluftfahrt zeigte. 2024 waren es 76,08 Vorfälle, 2023 lag der Wert bei 63,37.