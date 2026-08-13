High Heels, Schmuck und knappe Kleidung können bei einer Flugzeug-Noträumung gefährlich werden, warnt Flugbegleiterin Barbara Bacchiarelli. Sie ruft Passagiere dazu auf, bei der Kleiderwahl vor einer Flugreise auch an die Sicherheit zu denken.

Diese Kleidungsstücke können im Flugzeug gefährlich sein

Diese Kleidungsstücke können im Flugzeug gefährlich sein

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flugbegleiterin warnt: Kleidung kann bei Flugzeug-Evakuierungen problematisch sein

Hohe Absätze und Schmuck gefährden Sicherheit, beschädigen Notrutschen

Empfehlung: Bequeme, schützende Kleidung und passende Schuhe für Reisen

Blick Newsdesk

Die meisten Passagiere denken vor einem Flug an ihren Ausweis, ihr Gepäck und die Sicherheitsvorschriften in der Maschine. Bei der Wahl der Kleidung wird in der Regel auf Bequemlichkeit geachtet. Eine Flugbegleiterin warnt jedoch davor, dass bestimmte Kleidungsstücke und Schuhe im Falle einer Noträumung des Flugzeugs ein Problem darstellen können.

Gegenüber «Ladbible» rät die Flugbegleiterin Barbara Bacchiarelli den Passagieren, sich gut zu überlegen, was sie für einen Flug anziehen. Modische Kleidung könne eine sichere Evakuierung des Flugzeugs manchmal erschweren.

High Heels und Schmuck als Problem

Bacchiarelli warnt davor, dass hohe Absätze für Flugreisen nicht die beste Wahl sind. Im Falle einer Noträumung der Maschine können sie die Bewegung der Passagiere verlangsamen und zudem die Notrutsche beschädigen, auf der die Passagiere im Notfall aus der Maschine rutschen. Diese muss vollständig intakt bleiben, damit alle Insassen das Flugzeug sicher verlassen können.

Auch grosse Ohrringe oder Halsketten, sperrige Gürtelschnallen und andere Metallgegenstände können ein Problem darstellen, da sie bei einer Evakuierung schnelle Bewegungen behindern können.

Nicht zu viel Haut unbedeckt lassen

Die Flugbegleiterin rät ausserdem dazu, sehr kurze oder übermässig freizügige Kleidung zu vermeiden. Sollte es zu einer Noträumung des Flugzeugs über die Notrutsche kommen, könnte ungeschützte Haut durch Reibung Schürfwunden oder Verbrennungen davontragen.

Aus diesem Grund empfiehlt sie bequeme Kleidung, die die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Zudem sollte Schuhwerk getragen werden, das auch über einen längeren Zeitraum bequem zu tragen ist.

Sie fügt hinzu, dass einige Fluggesellschaften Vorschriften zur angemessenen Kleidung der Passagiere haben. Unangemessene Kleidung führe in manchen Fällen zu einer Verwarnung durch das Personal oder sogar zu Problemen beim Einsteigen. Bacchiarellis Meinung nach kann ein gepflegtes und ordentliches Erscheinungsbild zudem ein kleiner Vorteil sein, sollte sich die Gelegenheit für ein Upgrade in eine höhere Reiseklasse ergeben.

Dieser Artikel ist zuerst auf blic.rs erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zu Ringier.