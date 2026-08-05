Die US-Luftfahrtbehörde untersucht einen Vorfall mit dem Präsidentenhelikopter Marine One. Die Maschine startete am Dienstag in Washington, ohne dass der kommerzielle Flugverkehr am örtlichen Flughafen gestoppt wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marine One landete am Dienstag ohne Stopp des Flugverkehrs in Washington

FAA untersucht möglichen Verstoss gegen Sicherheitsabstände

Nach einer Kollision 2025 mit 67 Toten gelten strengere Vorschriften

Angela Rosser Journalistin News

Alles, was der US-Präsident macht, ist genauestens abgesichert. So auch, wenn Donald Trump (80) mit dem Helikopter Marine One vom Weissen Haus aus startet oder landet.

Dann nämlich muss der Flugverkehr am nahe beim Weissen Haus gelegenen Ronald Reagan Washington National Airport gestoppt werden.

Verstoss gegen Vorschriften

Genau das wurde am Dienstag jedoch nicht in die Wege geleitet, schreibt das «Wall Street Journal». Dass der Flugverkehr weiterlief, verstösst gegen die Sicherheitsrichtlinien.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersucht nun den Fall. Im Zentrum steht die mögliche Missachtung der Standardstaffelung, die sichere Abstände zwischen Fluggeräten vorschreibt: mindestens 2,4 Kilometer horizontal und 152 Meter vertikal.

FAA-Sprecherin äussert sich

Laut einer FAA-Sprecherin habe es jedoch keinen gefährlich nahen Kontakt zwischen Marine One und einem startenden Verkehrsflugzeug gegeben. Eine Kollision sei ausgeschlossen gewesen. «Die Flüge der Marine One werden von einigen der besten Piloten der Welt durchgeführt, und der Präsident befand sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr», beruhigte Kush Desai, Sprecher des Weissen Hauses.

1:13 Marine One: Trump startet im Helikopter nach Davos

Der Vorfall erhält besondere Brisanz, da es am 29. Januar 2025 zu einer tragischen Kollision zwischen einem Black Hawk-Helikopter der US-Armee und einem Regionaljet von American Airlines am selben Flughafen kam. 67 Menschen verloren damals ihr Leben.

Seitdem hat die FAA die Vermischung von Flugzeug- und Helikopterverkehr in der Region stark eingeschränkt, so «The Wall Street Journal».