Ein Iraker soll einen Anschlag auf Ivanka Trump geplant haben, um die Tötung von General Qassem Soleimani im Jahr 2020 zu rächen. Er wurde in der Türkei verhaftet und in die USA ausgeliefert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iraker plante Anschlag auf Ivanka Trump, Tochter von Donald Trump, in Florida

Motiv war angeblich Rache für Soleimanis Tötung vor sechs Jahren

Verdächtiger an 18 Anschlägen oder -versuchen in Europa beteiligt

Janine Enderli Redaktorin News

Eine schockierende Meldung über einen Terrorplan sorgt am Samstag für Aufsehen: Ein mutmasslich von den iranischen Revolutionsgarden ausgebildeter Iraker soll einen Anschlag auf Donald Trumps Tochter Ivanka Trump (44) geplant haben. US-Sicherheitsbehörden nahmen die Drohung offenbar ernst.

Wie die «New York Post» berichtet, werfen sie Mohammad S.* (32) vor, ein gezieltes Attentat auf die 44-Jährige vorbereitet zu haben. Mitte Mai wurde er in der Türkei festgenommen und in die USA ausgeliefert.

Iraker verehrte Soleimani

Motiv für die Tat soll offenbar die Tötung von Qassem Soleimani vor sechs Jahren gewesen sein. Damals erteilte Präsident Trump den Auftrag, den Top-General zu eliminieren.

S. habe sich bereits damals entschieden, den General rächen zu wollen. «Nachdem Qassem getötet wurde, sagte er zu Leuten: ‹Wir müssen Ivanka töten, um das Haus von Trump niederzubrennen, so wie er unser Haus niedergebrannt hat›», sagte ein ehemaliger irakischer Vize-Militärattaché der «New York Post». Er soll sogar eine Karte von Ivankas Haus in Florida bei sich getragen haben. Auf X veröffentlichte er ein Bild des Hauses und schrieb dazu: «Rache ist nur eine Frage der Zeit.»

An zahlreichen Anschlägen beteiligt

Doch die geplante Tat ist nicht das Einzige, das S. auf dem Kerbholz hat. Insgesamt soll er an 18 Anschlägen oder Anschlagsversuchen in Europa beteiligt gewesen sein – darunter ein Anschlag auf die Bank of America in Amsterdam im April sowie eine Messerattacke auf jüdische Passanten in London.

Ivanka Trump oder das Weisse Haus haben sich bisher noch nicht zu den Anschlagsplänen geäussert.

* Name bekannt