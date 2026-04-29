In Nord-London hat ein Angreifer zwei Männer mit einem Messer verletzt. Laut einer jüdischen Nachbarschaftswache zielte er auf jüdische Passanten. Die Polizei nahm den Verdächtigen nach einem Taser-Einsatz fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Männer in London auf Golders Green Road niedergestochen, Verdächtiger festgenommen

Angreifer soll gezielt jüdische Passanten attackiert haben, laut Shomrim-Angaben

Polizei setzte Taser ein, zwei schwer verletzte Männer gemeldet

Janine Enderli Redaktorin News

Im Norden von London wurden zwei Männer von einem Angreifer niedergestochen, der laut einer jüdischen Nachbarschaftswache «versuchte, Juden anzugreifen».

Wie «Daily Mail» berichtet, sei ein Mann mit einem Messer die Golders Green Road entlang gelaufen und «versuchte, jüdische Passanten niederzustechen».

Zwei jüdische Männer schwer verletzt

Die Gruppe Shomrim, die in ultraorthodoxen Vierteln patrouilliert, gab an, den Verdächtigen festgehalten zu haben, bevor Polizeibeamte einen Taser einsetzten und ihn festnahmen.

Laut der BBC wurden bei dem Angriff schwer verletzt. Während ein Mann auf offener Strasse angegriffen wurde, attackierte der Angreifer den zweiten Mann vor einer Synagoge.

+++Update folgt+++