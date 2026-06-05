DE
FR
Abonnieren

Erster Besuch seit 2019
Chinas Staatschef Xi Jinping reist nach Nordkorea

Xi Jinping besucht Nordkorea vom 8. bis 9. Juni. Der Staatschef will Chinas Einfluss festigen, während Kim Jong Un Nordkoreas nukleare Macht ausbaut und seine Beziehungen zu Russland vertieft.
Publiziert: vor 47 Minuten
Kommentieren
1/4
Xi Jinping besucht Nordkorea vom 8. bis 9. Juni.
Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Xi Jinping besucht Nordkorea am 8. und 9. Juni 2026
  • Kim Jong Un zeigt Atomwaffenanlage vor Xis Ankunft
  • Nordkorea liefert Waffen und Truppen für Russlands Ukraine-Krieg
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping (72) besucht kommende Woche Nordkorea. Wie die staatlichen Medien beider Länder am Freitag mitteilten, wird Xi von Montag bis Dienstag zu einem Staatsbesuch in Pjöngjang erwartet. Es ist seine erste Reise in das international isolierte Land seit Juni 2019.

Der Besuch gilt als wichtiges Signal in einer Phase wachsender geopolitischer Spannungen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (42) hat seine Beziehungen zu Russland in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Nach Angaben westlicher Regierungen und Geheimdienste unterstützt Pjöngjang Moskau im Krieg gegen die Ukraine mit Waffenlieferungen und Truppen. Gleichzeitig bemüht sich Kim aber auch um eine engere Zusammenarbeit mit China, dem wichtigsten Handelspartner und Unterstützer Nordkoreas.

Peking will Einfluss sichern

Beobachter sehen in Xis Reise den Versuch Pekings, seinen Einfluss auf den Nachbarstaat zu festigen. «Während Nordkorea seine Beziehungen zu Russland vertieft, versucht China mit Xis Besuch seinen Einfluss in Pjöngjang zu bekräftigen und seine strategischen Interessen in Nordostasien zu sichern», sagte William Yang von der Denkfabrik International Crisis Group.

Mehr zu China
Steckt China hinter dem Abschuss eines US-Kampfjets im Iran?
Mit Video
Brisanter Bericht
Steckt China hinter dem Abschuss von US-Kampfjet im Iran?
90 Tote nach Gasexplosion in chinesischer Kohlemine
Tragödie in Provinz Shanxi
90 Tote nach Gasexplosion in chinesischer Kohlemine
China-Herrscher Xi ist so mächtig wie nie – und er hat einen teuflischen Plan
Analyse
Xi mit teuflischem Plan
Sogar Trump und Putin müssen zu Kreuze kriechen
Beendet Xi mit diesem Entscheid nebenher den Ukraine-Krieg?
Analyse
Putins Peking-Pleite
Beendet Xi mit diesem Entscheid nebenher den Ukraine-Krieg?

Die Reise erfolgt nur einen Tag nach der Vorstellung einer neuen nordkoreanischen Anlage zur Herstellung von Materialien für Atomwaffen. Südkoreanische Militärvertreter gehen davon aus, dass es sich um eine Urananreicherungsanlage handelt. Kim kündigte bei einem Besuch der Einrichtung an, die nuklearen Streitkräfte des Landes «exponentiell» auszubauen.

Experten werten die Präsentation der Anlage als bewusste Machtdemonstration vor Xis Ankunft. Kim wolle den Status Nordkoreas als Atommacht weiter festigen und langfristig eine Lockerung der internationalen Sanktionen erreichen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen