Donald Trump will die KI mit Milliarden-Investitionen voranpeitschen. Doch ausgerechnet seine Intelligenz-Experten sind die grössten Stümper, wenn es ums Verändern von Bildern geht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump teilt gefälschtes Foto mit Xi Jinping bei Washington-Besuch diese Woche

KI-Retusche entdeckt: Trumps Pose verändert, Fehler wie ein schwarzer Handschuh

Forensiker: Foto zeigt klare Spuren generativer KI laut Drexel-Universität

Guido Felder Ausland-Redaktor

Was tun bei einem unvorteilhaften Foto? Retuschieren. Dank KI geht das heute im Handumdrehen – eine Technik, die man offensichtlich auch im Team von Donald Trump (80) schätzt.

Der Fall: Ein Foto zeigt Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping (73) bei dessen Besuch diese Woche am Flughafen in Washington. Als während der Begrüssung ein US-Kampfjet über sie hinwegdonnert, verzieht Trump wegen des Lärms schmerzverzerrt das Gesicht, während Xi stoisch bleibt.

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Auf Trumps Plattform Truth Social bot sich wenig später ein völlig anderes Bild: Statt die Zähne zusammenzubeissen, salutiert der US-Präsident nun gewohnt cool neben seinem Gast.

Wo ist der Handschuh geblieben?

Datenforensiker Matthew Stamm (Drexel University Pennsylvania) stellte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP klar: «Das Foto weist mit hoher Sicherheit Spuren auf, die von generativer KI hinterlassen worden sind.» Auch dem ZDF fielen stümperhafte Patzer auf: Auf der offensichtlich gefälschten Version trägt Trump plötzlich nur noch einen schwarzen Handschuh statt zwei, und die Schuhe einer Begleitperson wechselten spontan das Modell.

Manche schummeln sich auf Fotos eben ein paar Kilo schlanker – Trump retuschiert sich lieber zur unerschütterlichen Führungspersönlichkeit.