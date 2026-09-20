Donald Trump kündigt die Gründung einer «AI Force» an. Die Einheit soll den KI-Sektor vor Überregulierung schützen und Missbrauch verhindern – und die USA zur globalen Technologieführerschaft führen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump plant staatliche «AI Force» zur Überwachung der KI-Entwicklung

Einheit soll vor Überregulierung schützen und Missbrauch strafrechtlich verfolgen

Trump sieht KI als Chance für 25 % des US-BIP-Wirtschaftspotenzials

Guido Felder Ausland-Redaktor

US-Präsident Donald Trump (80) holt zum grossen Schlag in der Technologiepolitik aus: Als Reaktion auf weltweite Rufe nach strengerer KI-Regulierung und Warnungen vor einer ungebremsten KI-Entwicklung, bläst das Weisse Haus zur Gegenoffensive. Auf seiner Plattform Truth Social kündigt er an: «Wir werden das Wachstum dieser unglaublichen Branche in keiner Weise behindern oder ersticken. Im Gegenteil, wir werden sie fördern, unterstützen und begleiten!»

Damit diese Entwicklung niemand bremst und auch kein Missbrauch betrieben wird, will Trump eine «AI Force» gründen – eine staatliche KI-Eingreiftruppe und Aufsichtsbehörde, die nach dem Vorbild der unter ihm geschaffenen Space Force strukturiert werden soll.

Die Einheit soll den Sektor primär vor Überregulierung und politischen Angriffen schützen, zugleich aber auch als eine Art Markt-Polizei fungieren. Kriminelle Machenschaften oder Missbrauch im KI-Sektor sollen laut Trump über das bestehende Zivil- und Strafrecht verfolgt werden.

Zur Führung der Truppe will der US-Präsident in Kürze einen offiziellen «KI-Zaren» (AI Czar) ernennen. Die Anforderungen sind hoch: Bewerben dürfen sich nach Trumps Worten «nur Personen mit hohem IQ».

Alle anderen warnen vor KI

Der Vorstoss erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen der Politik und führenden Branchenköpfen: Während KI-Pioniere wie Anthropic-Chef Dario Amodei (43) oder OpenAI zuletzt vor unkalkulierbaren Risiken warnten und eine Tempodrosselung forderten, wischt Trump diese Bedenken als «Hoax» der politischen Linken vom Tisch.

Ein Bremser-Kurs würde lediglich China in die Hände spielen, sagt er. Mit der «AI Force» will Washington die globale Führungsrolle sichern und den Sektor, dem Trump ein Wirtschaftspotenzial von bis zu 25 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts zuschreibt, auf maximalen Expansionskurs trimmen.

Schon zu Beginn seiner Amtszeit hatte Trump bekannt gegeben, dass er 500 Milliarden Dollar in den Ausbau der Künstlichen Intelligenz investieren wolle. Ein Dekret mit KI-Regeln hatte Trump zuvor kurzerhand abgeschafft.