Im Sommer dringen lästige Fliegen vermehrt von draussen in unser Zuhause ein und nerven uns durch ihr permanentes Summen. Daneben können sie auch Krankheiten übertragen, indem sie Bakterien verschleppen. Bereits einfache Hilfsmittel können sie jedoch vertreiben.

Wiebke Köhne

Im Kampf gegen Fliegen haben sich mehrere Hausmittel so gut bewährt, dass der Griff zu teuren Chemikalien nicht länger notwendig ist. Stattdessen kann man die Plagegeister mit bestimmten Gewürzen, Pflanzen oder auch Apfelessig aus seinem Zuhause fernhalten.

Damit in der Küche keine Fliegen mehr einziehen, nützt eine Kombination aus Zimt und Cayennepfeffer. Diese streut man am besten auf die Lieblingsstellen der Insekten – zum Beispiel am Boden des Mülleimers oder um den Abfluss herum. Innert kürzester Zeit werden die Fliegen bereits den ganzen Raum meiden.

Fliegen reagieren auf Gerüche

Der Grund dafür liegt im feinen Geruchssinn der Insekten. Zimt enthält den Inhaltsstoff Eugenol, der bei Fliegen eine Orientierungslosigkeit auslöst und ihnen die Nahrungssuche erschwert. Dazu kommt das Capsaicin aus dem Cayennepfeffer. Dieses verursacht bei den Insekten starke Reizungen.

Falls der Befall bereits so schlimm ist, dass man zu radikaleren Methoden greifen muss, lohnt sich das Aufstellen einer Apfelessigfalle. Diese lässt sich mit einer Mischung aus natürlichem Apfelessig und wenigen Tropfen handelsüblichem Abwaschmittel in einem Glas oder einer Schale mixen. Danach lässt man sie einfach im Raum stehen.

Durch den intensiven, süssen Essiggeruch werden die Fliegen davon magisch angezogen. Sobald sie jedoch darauf landen, werden sie durch Abwaschmittel in die Mischung hereingezogen und es gibt kein Entkommen mehr.

Grüner Schutz durch die richtigen Pflanzen

Auch Pflanzen können wie ein Schutzschild gegen Fliegen wirken. Diese stellt man am besten an Fenstern und Eingangsbereichen auf Terrassen und Balkonen auf. Am besten wirken Basilikum und Minze gegen einen erneuten Fliegenbefall. Auch Lavendel verströmt einen Duft, der das endlose Summen verhindert.

Eine weitere wichtige Präventivmassnahme liegt laut Experten darin, Mülltonnen regelmässig zu leeren, Essensreste zu entfernen und Abfall ausschliesslich in verschlossenen Behältern aufzubewahren. Denn während der Duft einiger Pflanzen die Fliegen abschreckt, werden sie vom Geruch des Mülls angelockt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.