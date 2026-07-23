Ein Schweizer hat vor einer Rüstungsmesse in Kanada eine junge Demonstrantin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Richter nannte die Tat «kriminell», verzichtete aber auf eine Strafe. Das milde Urteil sorgt für Empörung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Henschel schlug 2024 in Ottawa eine Demonstrantin, Schuldspruch ohne Strafe

Richter verurteilte Verhalten, aber Henschel zahlt nur 5000 US-Dollar Entschädigung

Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe, Opferfamilie meidet seitdem Demonstrationen

Johannes Hillig Redaktor News

Die Tat geschah im Mai 2024. Stefan M.* (58), ein ehemaliger Mitarbeiter des Rüstungskonzerns Rheinmetall in der Schweiz, war auf dem Weg zu einer Verteidigungskonferenz in Ottawa. Zuerst wurde er als Rassist beschimpft. M. soll daraufhin gesagt haben: «Ich bin ein verdammter Rassist und ich bin stolz darauf.»

Eine 21-jährige palästinensisch-kanadische Demonstrantin mit Hidschab stellte sich ihm in den Weg. Sie warf ihm vor, mit seiner Teilnahme an der Konferenz einen Völkermord zu unterstützen.

Daraufhin schlug der Schweizer der jungen Frau mit der Faust direkt ins Gesicht. Danach schubste er einen weiteren Demonstranten, bis die Polizei eingriff und ihn festnahm. Das berichtete der kanadische Sender CBC.

Schuldspruch, aber keine Strafe

Am Mittwoch stand M. vor Gericht. «Ihr Verhalten am besagten Tag war kriminell. Es hat Schaden verursacht», sagte der Richter beim Prozess.

Dennoch kam der Schweizer mit einer sogenannten bedingungslosen Entlassung davon – einem Schuldspruch ohne Strafe. Er muss lediglich 5000 US-Dollar Entschädigung zahlen, weil er bei einer früheren Anhörung unentschuldigt gefehlt hatte. Nach dem Urteil stand M. laut CBC im Gerichtssaal stramm und salutierte.

Staatsanwaltschaft hatte Haft gefordert

Das milde Urteil löste sofort einen Eklat aus. Unterstützer des Opfers riefen «Schande», woraufhin die Polizei den Saal räumen musste. Draussen zeigte sich der Vater der verletzten Frau fassungslos: «Heute wurde uns gesagt: ‹Nein. Ihr seid Bürger zweiter Klasse. Ihr dürft angegriffen werden, und das ist in Ordnung›.»

Die Staatsanwaltschaft kritisiert das Urteil als völlig unangemessen und hat bereits Berufung eingelegt. Sie hatte eine Haftstrafe gefordert.

Der Verteidiger von M. hatte erklärt, sein Mandant habe zum Tatzeitpunkt an einem niedrigen Blutzuckerspiegel sowie einer Belastungsstörung gelitten, was zu Reizbarkeit geführt habe.

* Name geändert