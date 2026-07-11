Von der Wahlheimat aus ganz nah bei der Schweiz: Zahlreiche Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zeigen uns, wie und wo sie den Viertelfinal mitverfolgen und mit der Nati mitfiebern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Fans weltweit unterstützen die Nati bei WM-Spiel gegen Argentinien

Gerhard Hayden schaut in Japan wegen Zeitverschiebung teils nachts Spiele

15'000 km zwischen Seychellen und Kansas City, trotzdem volle Unterstützung

Die Schweizer Fangemeinde kennt keine Grenzen. Zahlreiche Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer teilen mit uns, wie sie der Nati die Daumen drücken.

1 Daumen drücken in Japan

Gerhard Hayden unterstützt die Schweiz aus der Präfektur Chiba in Japan. «Wegen der Zeitverschiebung bringt uns das viele Spiele in der Nacht. Morgen aber gegen Argentinien am Morgen um 10 Uhr. Hopp Schwiiiiz!!»

2 Freude in Brasilien

Fussball schauen an der Copacabana? Die richtigen Trikots zum Mitfiebern haben diese Herren jedenfalls schon mal an!

In Zentralbrasilien – namentlich der Stadt Goiânia – freuen sich Claudio Schulthess und seine Freunde auf den Match. «Wir fiebern mit der Nati immer in unserer Lieblingsbar Xinxa und es ist immer eine gute Stimmung mit der Schweizer Fahne. Heute schiessen wir Argentinien nach Hause. Hopp Schwiiz!»

3 Philippinen

Ob Fernseher, Public Viewing oder Smartphone: Hauptsache für die Schweiz fanen. So wie diese Familie auf den Philippinen.

4 Korsika, Frankreich

Die Schweizer Fähnli sind bereits montiert. Nati schauen und im Hintergrund das Meeresrauschen. Was gibt es Besseres?!

5 Seychellen

15'000 Kilometer liegen zwischen den Seychellen im Indischen Ozean und Kansas City – dem Spielort der Nati. Der Unterstützung tut dies jedoch keinen Abbruch.

6 Mitfiebern in den Rocky Mountains, Kanada

Insgesamt dreimal spielte die Nati in ihrer WM-Kampagne in Kanada, nun wird sie auch aus dem Gastgeberland hinaus angefeuert. Die Aebersolds aus Jasper in den Rocky Mountains drücken dem Nationalteam die Daumen.

7 Unterstützung aus Australien

Aus praktisch allen Kontinenten haben uns bereits Nati-Fans kontaktiert. Blick-Leser Sven Hug fiebert aus Down Under mit. «Als schweizerisch-australischer Doppelbürger werde ich dieses Jahr unserer Nati von Melbourne, Australien aus die Daumen drücken und voller Hoffnung mitfiebern, dass sie den Einzug in die nächste Runde schafft! Zum Glück wird das Spiel zu einer vernünftigen Uhrzeit live übertragen – ich werde natürlich dabei sein! Hopp Schwiiz!» Bei Anpfiff in Kansas City um 20 Uhr (Ortszeit) ist es bei den Australiern bereits 11 Uhr vormittags.

8 Vorfreude in Irland

Familie Kündig lebt seit über 20 Jahren im Nordwesten Irlands in Donegal. Das Spiel gegen Argentinien wollen sich die Schweizer auf keinen Fall entgehen lassen. «Da das Spiel um 2 Uhr irischer Zeit stattfindet, können wir es nicht wie sonst im Pub schauen, sondern gemütlich zu Hause auf dem Sofa.»

9 Party auf Mallorca

Simon und Sandro stehen schon in den Startlöchern. Sie sind im Megapark am Ballermann auf Mallorca und werden das Spiel dort mitverfolgen. Chum bring en hei!

10 Finnland

Blick-Leser Phil Jegi bereitet sich in einem Hottub in Finnland auf das nervenaufreibende Spiel vor. Ein Schweizer-Nati-Trikot darf dabei natürlich nicht fehlen.