Schwarzer Pfeffer in der Waschmaschine? Klingt kurios, soll aber helfen: Die groben Körner schützen dunkle Kleidung vor dem Verblassen und lassen sie länger frisch aussehen – ganz ohne Chemie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwarzer Pfeffer in der Waschmaschine erhält dunkle Kleidung länger farbintensiv

Ungemahlene Körner verhindern Verblassen besser bei Baumwolle als bei Synthetik

1-2 Esslöffel Pfeffer pro Waschgang für besten Effekt empfohlen

Wiebke Köhne

Auch wenn es ungewöhnlich klingt: Schwarzer Pfeffer in der Waschmaschine soll für strahlende Kleidung sorgen. Das einfache Küchengewürz hilft dabei, dass dunkle Kleidungsstücke ihre Farbe länger behalten und nicht nach ein paar Wäschen verblassen.

Dabei genügen bereits kleine Mengen an ungemahlenem schwarzem Pfeffer. Je nachdem, wie gross der Waschgang ist, sollte man ein bis zwei Esslöffel des Gewürzes direkt in die Waschtrommel geben. Wichtig ist zudem, dass man die Waschtemperatur nicht zu hoch wählt und ein schonendes Programm aussucht. Ansonsten könnten die Materialien der Kleidung durch die Körner geschädigt werden.

Der Trick ist eine Ergänzung zur Kleiderpflege

Der Effekt der Körner zeigt sich am besten bei schwarzer Kleidung. Jeans, T-Shirts und Sportbekleidung, die häufig gewaschen werden und schnell an Farbintensität verlieren, können so länger frisch aussehen. Zudem funktioniert der Trick bei Naturfasern wie zum Beispiel Baumwolle deutlich besser als bei Synthetikfasern wie Polyester oder Polyamid.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gemahlenen Pfeffer sollte man übrigens nicht verwenden. Dieser haftet allenfalls am Stoff und hinterlässt unschöne Flecken. Zudem kann er die Waschmaschine unnötig verschmutzen – ganze Körner durchlaufen den Waschgang ohne Folgen.

Die Methode ist eine natürliche Alternative zu chemischen Schwarzwaschmitteln. Allerdings werden Gerüche und Flecken nicht allein durch Pfeffer beseitigt. Daher muss man seine Kleidung zeitgleich noch mit regulärem Waschmittel waschen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.