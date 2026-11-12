Eine 83-jährige Frau verschwand am 4. November aus einem Pflegeheim in Düsseldorf. Tage später wurde sie wohlbehalten in einem unbewohnten Zimmer der Einrichtung gefunden. Die Angehörigen sind schockiert und fordern Antworten.

Darum gehts Eine 83-jährige Frau verschwand am 4. November aus einem Pflegeheim in Düsseldorf

Tage später wurde sie wohlbehalten in einem unbewohnten Heimzimmer gefunden und ins Spital gebracht

Angehörige werfen dem Heim vor, sie übersehen zu haben, die Polizei widerspricht dieser Darstellung

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In Düsseldorf (D) hat der Fall einer tagelang verschwundenen Seniorin (83) für Wirbel gesorgt. Am 4. November verschwand die stark demente 83-Jährige aus ihrer Pflegeeinrichtung. Die Polizei gab eine Vermisstenmeldung heraus, und auch die Familie der Frau bat in den sozialen Medien um Mithilfe bei der Suche. Die Polizei setzte Mantrailer-Hunde ein, kontrollierte Überwachungskameras und weitete die Suche bis ins 30 Kilometer entfernte Essen aus – ohne Erfolg.

Am Dienstag schliesslich die Entwarnung: Die vermisste Frau konnte wohlbehalten wieder aufgefunden werden – und zwar im Pflegeheim, aus dem sie verschwunden war, wie ihre Nichte auf Facebook mitteilte. Doch wie kam es dazu? War die 83-Jährige nach ihrem Verschwinden selbständig wieder zurück ins Heim gelangt? Und wenn ja, wo hatte sie sich in der Zwischenzeit aufgehalten? Oder war sie etwa die ganze Zeit über im Pflegeheim übersehen worden?

Angehörige machen Heim Vorwürfe

Die Angehörigen der 83-Jährigen gehen von letzterem Fall aus und machen der Pflegeeinrichtung nun schwere Vorwürfe. Demnach sei die Seniorin vom Personal auf dem Boden eines leerstehenden Patientenzimmers entdeckt worden. Aufgrund von Flüssigkeitsmangel wurde die 83-Jährige ins Spital gebracht. Ihre Nichte schrieb auf Facebook: «Während draussen eine grosse Suchaktion lief, Suchhunde eingesetzt wurden, unzählige Menschen nach ihr Ausschau hielten und wir wirklich alles in Bewegung gesetzt haben, war sie die ganze Zeit im Heim.»

Die Polizei widerspricht dieser Darstellung. Gegenüber dem Nachrichtenportal T-Online erklärte ein Polizeisprecher, dass alle Zimmer der Einrichtung bereits nach der Vermisstenmeldung überprüft worden seien. Jedoch gelte für Patientenzimmer rechtlich ein besonderer Schutz, wodurch keine Schränke oder persönliche Gegenstände durchsucht werden konnten.

Ob sich die Seniorin durchgehend in dem Zimmer aufhielt oder zwischenzeitlich draussen war, konnte nicht abschliessend geklärt werden. Der weitgehend stabile Gesundheitszustand der Frau deute jedoch darauf hin, dass sie Zugang zu Nahrung und Wasser hatte, berichtet T-Online.