Die 13-jährige Lisa T. aus Berlin wird vermisst. Das Mädchen machte sich auf den Weg zur Schule und kam nie an. Mittlerweile hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Lisa T. (13) in Berlin vermisst – sie kam nicht in Schule an

Lisa T. (13) in Berlin vermisst – sie kam nicht in Schule an

Janine Enderli Redaktorin News

Lisa T. wird in Berlin-Marzahn seit Dienstag vermisst. Die 13-Jährige machte sich aus ihrem häuslichen Umfeld auf den Weg in die Schule. Dort kam sie jedoch nie an. Das Mädchen ist spurlos verschwunden.

Mittlerweile liegt der Verdacht einer Straftat vor, wie die Berliner Polizei mitteilte. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa): «Es besteht der Anfangsverdacht für eine Straftat.»

«Nicht freiwillig entfernt»

Was genau passiert ist, ist unklar. Fest steht nur, dass Lisa ihr Zuhause gegen 7.20 Uhr verlassen hat. Schliesslich wollte sie vom Barnimplatz zur Schule fahren.

«Es ist derzeit anzunehmen, dass sich Lisa nicht freiwillig aus ihrem häuslichen Umfeld entfernt hat», teilte die Polizei mit.

Auch Helikopter und Hunde im Einsatz

Das Verschwinden der 13-Jährigen hatte einen grossen Polizeieinsatz zur Folge. Hunde und Helikopter waren im Einsatz. Laut Polizei ist die Vermisste zwischen 1,60 und 1,65 Meter gross und hat eine schlanke Statur.

Ausserdem hat sie dunkle, lange Haare. Am Dienstag trug sie demnach eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, blaue Schlagjeans und weisse Schuhe der Marke DC.

Die Polizei bittet um Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten. Melden sollen sich ebenfalls Menschen, die die Jugendliche seit Dienstag gesehen haben, Kontakt mit ihr hatten oder sie näher kennen.