Ein Hinweis führte die Polizei zu einem verlassenen Haus in Brandenburg. Dort fand sie die vermisste Lisa T. (13) aus Berlin tot auf. Neben ihr lag ein schwer verletzter Mann. Was zum mysteriösen Fall bisher bekannt ist.

Darum gehts Die vermisste Lisa (13) aus Berlin wurde tot in einem leerstehenden Haus in Brandenburg entdeckt

Neben der Leiche lag ein schwer verletzter Mann, er gilt als tatverdächtig und wird bewacht

Anwohner hörten Hilferufe, wie Lisa an den abgelegenen Ort kam, ist laut Polizei weiter unklar

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Traurige Gewissheit nach tagelanger Suche: Die vermisste Lisa T.* (†13) aus Berlin ist tot. Einsatzkräfte fanden das Mädchen am Sonntagmittag in einem verlassenen Haus in Altglietzen bei Bad Freienwalde (Brandenburg). Neben der Leiche lag ein schwer verletzter Mann. Er gilt als tatverdächtig, wie «Bild» berichtet.

Besonders erschütternd: Anwohner wollen in den Tagen vor dem Fund Hilferufe aus der Umgebung des Hauses gehört haben. Wie die Schülerin an den abgelegenen Ort gelangte, und was sich dort abgespielt hat, ist noch unklar. Was bisher bekannt ist.

Dienstag, 3. November: Lisa verschwindet auf dem Schulweg

Am Dienstagmorgen verlässt Lisa gegen 7.17 Uhr die Wohnung ihrer Familie in Berlin-Marzahn. Sie chattet noch mit einer Freundin – drei Minuten später antwortet sie nicht mehr. Um 7.27 Uhr soll sie eigentlich am Barnimplatz in den Bus der Linie 197 steigen. Sie will wie gewohnt zur Schule fahren. Doch Lisa kommt nicht in der Schule an.

Die Polizei geht rasch davon aus, dass Lisa ihr Umfeld nicht freiwillig verliess, und leitet die Fahndung ein. Am selben Tag beobachtet eine Zeugin in Brandenburg ein auffälliges Detail: Ein goldfarbener Wagen mit Berliner Kennzeichen und eingeschaltetem Warnblinker steht vor dem verlassenen Grundstück.

Donnerstag und Freitag: Ermittler weiten Suche aus

Die Mordkommission übernimmt den Fall. Am Freitag beginnen grossangelegte Suchmassnahmen. Die Polizei setzt unter anderem Spürhunde und einen Helikopter ein.

Samstag, 7. November: Grossaufgebot durchkämmt die Gegend

Rund 220 Polizisten stehen im Einsatz. Sie befragen Anwohner, verteilen Suchaufrufe und überprüfen mögliche Aufenthaltsorte. Von Lisa fehlt weiterhin jede Spur.

Sonntag, 8. November: Notruf wird abgesetzt

Der Eigentümer des verlassenen Hauses in Brandenburg hat einen Besichtigungstermin vereinbart. Als er auf dem Grundstück eintrifft, bemerkt er eine offene Tür und alarmiert die Polizei.

Vor Ort machen die Beamten den grausigen Fund: Im Gebäude liegen die tote 13-Jährige und ein schwer verletzter Mann. Um 19.45 Uhr rücken weitere Einsatzfahrzeuge an. Rettungskräfte bringen den verletzten Mann in ein Spital. Seine Identität ist vorerst ungeklärt. Nach «Bild»-Informationen soll er auf sich selbst geschossen haben.

Montag, 9. November: Wann starb Lisa?

Lisas Leichnam kommt nun in die Rechtsmedizin. Die 13-Jährige soll bereits vor einigen Tagen gestorben sein, wie «Bild» berichtet. Wie das Mädchen in das verlassene Haus gelangte, ist noch unklar. Eine Spur führt die Ermittler rund 500 Meter weit in den Wald hinter dem Fundort. Anwohner wollen von dort die Hilferufe gehört haben.

Zudem schliesst die Polizei eine Mittäterschaft nicht aus. Dafür spricht ein goldfarbener Wagen, der am Tag ihres Verschwindens auf dem Grundstück gestanden haben soll. Der schwerst verletzte Tatverdächtige liegt im Spital und schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Die Ermittler klären derzeit ab, ob er sich die Schussverletzung selbst zugefügt hat.

* Name bekannt