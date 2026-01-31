Der slowakische Ex-Aussenminister Miroslav Lajcak tritt nach brisanten Enthüllungen aus den Epstein-Ermittlungsakten als Regierungsberater zurück. Laut Medienberichten soll Epstein ihm junge Frauen angeboten haben. Lajcak weist die Vorwürfe zurück.

Der slowakische Ex-Aussenminister Miroslav Lajcak (62) hat im Zusammenhang mit der Veröffentlichung weiterer Epstein-Dokumente seinen Rücktritt als Regierungsberater erklärt. Er sei damit einer Forderung der Opposition sowie von Teilen der Koalition nachgekommen, berichtete die Agentur Tasr. Der linksnationale Ministerpräsident Robert Fico (61) habe die Entscheidung angenommen, zugleich aber den Verlust eines erfahrenen aussenpolitischen Beraters bedauert.

Zuvor hatte das Nachrichtenportal «360tka» Chatprotokolle veröffentlicht, die aus den neu vom US-Justizministerium veröffentlichten Ermittlungsakten zum Fall Epstein stammen sollen. Diesen zufolge hat der US-Multimillionär Jeffrey Epstein Lajcak junge Frauen angeboten. Sie seien «wahrscheinlich zu jung für dich», habe Epstein geschrieben, worauf Lajcak geantwortet habe: «Du hast mich nicht in Action erlebt.» Der Politiker habe im Gegenzug seine Kontakte zu Fico angeboten.

Fragwürdige Chats mit Epstein aufgetaucht

Das Portal Dennik berichtete über einen weiteren Austausch. Lajcak soll Epstein ein Foto aus Moskau gesendet haben, das in den Unterlagen geschwärzt ist, und der Sexualstraftäter antwortete, er würde «eine Ansicht von innen bevorzugen». Lajcak schrieb zurück: «Die Mädchen sind unglaublich!»

Lajcak wies die Vorwürfe indes zurück: «Ich stehe unter Schock.» Er habe nie mit Epstein über Frauen gesprochen und auch keine Treffen für diesen organisiert.

Lajcak war Präsident der Uno-Generalversammlung in New York

Fico bedauerte den Abschied seines langjährigen Weggefährten aus der Rolle. «Ich nehme sein Angebot zur Beendigung der Zusammenarbeit an, obwohl wir alle, nicht nur ich, eine unschätzbare Quelle diplomatischer und aussenpolitischer Erfahrung verlieren», so der Slowakei-Premier in einer Erklärung.

Lajcak war von 2009 bis 2010 und noch einmal von 2012 bis 2020 slowakischer Aussenminister. Von September 2017 bis September 2018 amtierte er als Präsident der Uno-Generalversammlung. Das US-Justizministerium hatte vor kurzem weitere Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Epstein veröffentlicht. Es handelt sich um mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten, Tausende Videos und weit mehr als 100'000 Fotos. Epstein wurde 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden.