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Kreuzfahrtschiff läuft in Fidschi auf Grund
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Wegen starkem Wind:Kreuzfahrtschiff läuft in Fidschi auf Grund

Droht eine Umweltkatastrophe?
Touristenschiff läuft vor Südseeinsel auf Grund – 30 Passagiere evakuiert

Ausgerechnet vor der idyllischen Insel Monuriki lief ein Touristenschiff nach einer starken Böe auf Grund. 30 Passagiere mussten samt Gepäck evakuiert werden, während Einsatzkräfte versuchen, eine Umweltkatastrophe zu verhindern.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Aktualisiert: vor 27 Minuten
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Auf der Insel Monuriki vor Fidschi ist ein Schiff aufgelaufen – 30 Personen mussten samt Gepäck evakuiert werden.
Foto: Docastaway

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kreuzfahrtschiff «MV Fiji Princess» strandete am Samstag vor Fidschi auf einem Riff
  • 30 Passagiere wurden evakuiert, Schiff erlitt schwere Schäden, Diesel wurde abgepumpt
  • Zyklon Vaianu (Kategorie 3) behindert Bergung, Unwetterwarnung weiterhin aktiv
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Nikolina PanticRedaktorin News

Wo einst Tom Hanks (69) im Film «Cast Away – Verschollen» nach einem Flugzeugabsturz strandete, kam es am Samstag vor Fidschi zu einem Zwischenfall, der bei zahlreichen Touristen Schrecken hinterliess: Das Schiff «MV Fiji Princess» lief vor der Insel Monuriki auf ein Riff. Rund 30 Passagiere mussten vom Schiff gerettet werden, blieben jedoch unverletzt, wie das Tourismusunternehmen Blue Lagoon Cruises mitteilte.

Grund für das Unglück war offenbar eine schwere Böe: Trotz gesetztem Anker wurde das Schiff ans Riff gezogen und sorgte bei den Reisenden statt für Ferienstimmung für Zittern. 

Das knapp 60 Meter lange Schiff erlitt an der linken Heckseite und der Steueranlage schwere Schäden. Auch soll der Motor ausgefallen und Wasser eingedrungen sein, wie «Guardian» berichtet. Umgehend wurden die Touristen evakuiert.

Potenziell schwere Schäden an der Umwelt

Durch die Schäden drohten rund 20'000 Liter Diesel ins Meer zu gelangen. Die Einsatzkräfte pumpten umgehend den Treibstoff ab, um die fragile Natur zu schützen und eine potenzielle Meeresverschmutzung zu verhindern.

Die heikle Situation ist gar von einem Bergungsspezialisten aus Australien begleitet worden. Glücklicherweise gibt es aktuell keine Anzeichen dafür, dass Treibstoff ins Wasser gelangt ist.

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Zyklon wütet

Priorität hat der Naturschutz. Sobald sich das Wetter beruhigt hat, soll das gestrandete Touristenschiff geborgen werden. 

Der schwere tropische Wirbelsturm Vaianu könnte dem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Laut dem meteorologischen Dienst von Fidschi hat der Zyklon eine Stärke der Kategorie 3. Zudem warnt der Dienst für den Rest von Fidschi weiterhin vor Unwettern und Sturzfluten. Doch an eine Bergung ist vorerst nicht zu denken: Zyklon Vaianu fegt mit voller Wucht über Fidschi – und könnte die heikle Lage weiter verschärfen.

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