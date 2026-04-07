Ausgerechnet vor der idyllischen Insel Monuriki lief ein Touristenschiff nach einer starken Böe auf Grund. 30 Passagiere mussten samt Gepäck evakuiert werden, während Einsatzkräfte versuchen, eine Umweltkatastrophe zu verhindern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kreuzfahrtschiff «MV Fiji Princess» strandete am Samstag vor Fidschi auf einem Riff

30 Passagiere wurden evakuiert, Schiff erlitt schwere Schäden, Diesel wurde abgepumpt

Zyklon Vaianu (Kategorie 3) behindert Bergung, Unwetterwarnung weiterhin aktiv War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Redaktorin News

Wo einst Tom Hanks (69) im Film «Cast Away – Verschollen» nach einem Flugzeugabsturz strandete, kam es am Samstag vor Fidschi zu einem Zwischenfall, der bei zahlreichen Touristen Schrecken hinterliess: Das Schiff «MV Fiji Princess» lief vor der Insel Monuriki auf ein Riff. Rund 30 Passagiere mussten vom Schiff gerettet werden, blieben jedoch unverletzt, wie das Tourismusunternehmen Blue Lagoon Cruises mitteilte.

Grund für das Unglück war offenbar eine schwere Böe: Trotz gesetztem Anker wurde das Schiff ans Riff gezogen und sorgte bei den Reisenden statt für Ferienstimmung für Zittern.

Das knapp 60 Meter lange Schiff erlitt an der linken Heckseite und der Steueranlage schwere Schäden. Auch soll der Motor ausgefallen und Wasser eingedrungen sein, wie «Guardian» berichtet. Umgehend wurden die Touristen evakuiert.

Potenziell schwere Schäden an der Umwelt

Durch die Schäden drohten rund 20'000 Liter Diesel ins Meer zu gelangen. Die Einsatzkräfte pumpten umgehend den Treibstoff ab, um die fragile Natur zu schützen und eine potenzielle Meeresverschmutzung zu verhindern.

Die heikle Situation ist gar von einem Bergungsspezialisten aus Australien begleitet worden. Glücklicherweise gibt es aktuell keine Anzeichen dafür, dass Treibstoff ins Wasser gelangt ist.

Zyklon wütet

Priorität hat der Naturschutz. Sobald sich das Wetter beruhigt hat, soll das gestrandete Touristenschiff geborgen werden.

Der schwere tropische Wirbelsturm Vaianu könnte dem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Laut dem meteorologischen Dienst von Fidschi hat der Zyklon eine Stärke der Kategorie 3. Zudem warnt der Dienst für den Rest von Fidschi weiterhin vor Unwettern und Sturzfluten. Doch an eine Bergung ist vorerst nicht zu denken: Zyklon Vaianu fegt mit voller Wucht über Fidschi – und könnte die heikle Lage weiter verschärfen.