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Tragödie im Paradies
Tauchboot sinkt in den Seychellen – mehrere Schweizer vermisst

Am frühen Freitagmorgen ist das Tauchsafariboot Galatea in den Seychellen in Seenot geraten und gesunken. Mehrere Personen werden noch immer vermisst. Darunter wohl auch mehrere Schweizer Staatsangehörige.
Publiziert: 12:35 Uhr
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Aktualisiert: 12:58 Uhr
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Das Schiff Galatea ist in den Seychellen gesunken.
Foto: Liveaboard
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Angela RosserJournalistin News

Für die Passagiere auf dem Tauchboot Galatea wurde der Trip ins Paradies zum Albtraum. Wie lokale Medien und Tauch-Websites schreiben, wurde kurz nach 5.30 Uhr am Freitagmorgen Alarm geschlagen, als das Schiff in den Seychellen bei Marie Louise Island in Seenot geraten und anschliessend gesunken war.

Unter den Geretteten soll sich auch eine Person aus der Schweiz befinden. Sie wurde in ein Spital auf der Insel Mahé gebracht. Ihr Zustand wird als stabil bezeichnet. Bereits früher am Freitag konnten neun weitere Personen gerettet werden und mit einem Beiboot auf eine andere Insel gebracht werden, schreibt «Seychelles Nation». So steigt die Zahl der geretteten Personen auf zehn.

Der Polizeichef Godfra Hermitte teilte bei einer Pressekonferenz mit, dass Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen wurden. Der Kapitän des Schiffes befindet sich, gemäss seinen Aussagen, in Polizeigewahrsam. 

Schweizer unter Vermissten

Einige Personen werden noch immer vermisst, wie viel genau ist unklar, wie viele Personen sich insgesamt auf dem Schiff befunden hatten. Es soll sich Berichten zufolge aber um zwei weitere Schweizer Staatsangehörige sowie ein Crewmitglied handeln.

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Schwierige Rettungsarbeiten

Die Rettungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der Lage als sehr schwierig. Marie Louise Island liegt mehr als 250 Kilometer südwestlich der Seychellen-Hauptinsel Mahé und damit mitten in der Region der Äusseren Hebriden. Bei Taucherinnen und Tauchern ist das Gebiet beliebt wegen seiner unberührten Riffe und der vielfältigen Meeresfauna.

+++Update folgt+++

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