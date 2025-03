Bei einem U-Boot-Unglück sind mindestens sechs Menschen gestorben.

Angela Rosser Journalistin News

Wie mehrere ägyptische Medien berichten, ist im Roten Meer vor Hurghada ein U-Boot verunfallt. An Bord sollen 44 Touristinnen und Touristen verschiedener Nationalitäten gewesen sein.

Den Berichten zufolge sind sechs Menschen ums Leben gekommen und neun verletzt worden. Das U-Boot befand sich auf einem Ausflug um die Korallenriffs. Quellen zufolge sank das Touristen-U-Boot vor dem Jachthafen eines der berühmten Hotels in Hurghada. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.

Unterwassererlebnis für Nichtschwimmer

Das U-Boot trägt, gemäss Bildern und ägyptischen Medien, den Namen Sindbad. Anbieter der Reise werben mit «Tauche ein in ein einzigartiges Abenteuer mit Sindbad Submarines, den einzigen echten U-Booten in Nordafrika und dem Nahen Osten». Der Ausflug sei ideal für Familien und Nichtschwimmer, die die Unterwasserwelt bestaunen möchten. Das U-Boot hat Platz für 44 Passagiere und kann bis in 25 Meter Tiefe abtauchen.

Unglück mit Tauchboot im letzten Jahr

Erst im November letzten Jahres kenterte ein Tauchboot vor der Küste von Marsa Alam. Dabei starben elf Personen oder werden noch vermisst. Bei dem Unglück am 25. November befanden sich insgesamt 44 Menschen an Bord des Bootes. Darunter auch ein erfahrener Schweizer Taucher.

0:28 Schon Ende November 2024: Tauchboot-Unfall in Ägypten

++Update folgt++

