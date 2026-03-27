Im Hafen Zürich Tiefenbrunnen ist von Mittwoch auf Donnerstag ein Teil der Beton-Mole gesunken. Die Seepolizei entdeckte ein Schiff auf dem Seegrund, ein weiteres wird vermisst. Erste mögliche Ursachen konnten eruiert werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Hafen Zürich Tiefenbrunnen sank ein Teil der Mole am 26. März

Ein Tauchroboter fand ein gesunkenes Schiff, ein Boot bleibt vermisst

Mehrere Dutzend Schiffe umgesiedelt, Ölsperren verhindern Schadstoffausbreitung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sank im Hafen Zürich Tiefenbrunnen ein Teil der Beton-Mole. Während der Abklärungen am gestrigen Tag wurde durch die Seepolizei der Kantonspolizei Zürich unter anderem ein Tauchroboter eingesetzt.

Dabei konnte ein Schiff auf dem Seegrund lokalisiert werden. Ein Boot wird zurzeit noch vermisst. Die Suche respektive Planung zur Bergung dieser Schiffe sowie die Abklärungen in Bezug auf die Beton Mole laufen nach wie vor.

In der Zwischenzeit wurden mehrere Dutzend Schiffe aus dem Hafen Tiefenbrunnen in Sicherheit gebracht. Sie wurden als Sofortmassnahme an Bojen oder in Hafenanlagen festgemacht.

Mögliche Ursache eruiert

Die betroffenen Bootsbesitzer werden bezüglich des weiteren Vorgehens zu gegebenem Zeitpunkt durch die Hafenverwaltung orientiert. Ebenfalls wurden Tauchgänge der Wasserschutzpolizei der Stadtpolizei Zürich durchgeführt. Durch die eingerichteten Ölsperren konnte eine grössere Ausbreitung von Betriebsstoffen verhindert werden.

Die Kontrolle der betroffenen Uferzone ergab, dass keine weiteren Massnahmen nötig sind. Die Ölsperren bleiben aber weiterhin bestehen, sicher bis nach der Bergung von gesunkenen Booten. Die Arbeiten im Hafen sowie die Kontaktaufnahme mit den betroffenen Standplatzmietern laufen derzeit und können noch mehrere Tage dauern.

Wasser drang über offene Schächte in Hohlräume ein

Die genaue Ursache, weshalb die Mole sank, wird derzeit abgeklärt. Im Vordergrund steht ein Absinken aufgrund von Wasser, das über offene Schächte in die Hohlräume der Mole fliessen konnte. Die Schächte wurden im Rahmen von Unterhaltsarbeiten geöffnet. Die Umstände des Öffnens sind Gegenstand der Ermittlungen.

Aus Sicherheitsgründen wird rund um die gesunkene Hafenmole im Bereich Tiefenbrunnen ein Tauch- und Bootsfahrverbot erlassen. Details dazu sind im Plan ersichtlich.