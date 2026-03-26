Während des Spring Break lösten Teenager an Bord eines Luxuskreuzfahrtschiffs mit einem falschen Notruf eine Rettungsaktion aus. 90 Minuten suchte die US-Küstenwache vergeblich nach einem angeblich über Bord gegangenen Passagier. Das hat nun Folgen für die Teenager.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Teenager lösten Panik auf Kreuzfahrtschiff vor Kuba aus: Streich enthüllt

Influencerin Megan Million schockiert mit Sprung-Ankündigung, 1,4 Millionen Views

Shampoo-Streich auf Aida Cosma: Whirlpool für zwei Tage gesperrt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Während des alljährlichen Spring Break feierten mehrere Teenager ausgelassen an Bord des Kreuzfahrtschiffes Oasis of the Seas, als plötzlich Panik ausbrach: Einige von ihnen meldeten, ein Passagier sei über Bord gegangen. Sofort drehte das Schiff, das sich in der Nähe von Kuba befand, um. Die US-Küstenwache suchte fast eineinhalb Stunden lang nach der vermeintlich im Wasser treibenden Person. Dann stellte sich heraus, dass es sich bei der Vermisstmeldung um einen Streich handelte.

Laut «New York Post» müssten die Jugendlichen nun mit hohen Bussen rechnen – und möglicherweise sogar mit Haftstrafen und lebenslangen Sperren bei Royal Caribbean.

Es ist nicht das erste Mal, dass Streiche auf einer Kreuzfahrt für Wirbel sorgten.

Tiktok-Prank sorgt für Aufregung auf Kreuzfahrt

Auf einer Kreuzfahrt sorgte die Tiktok-Influencerin Megan Million, bekannt für ihre Streiche und Unterhaltungsvideos, für Schlagzeilen. Sie behauptete auf ihrem Kanal, sie wolle zum Spass über Bord springen. «Ich habe ein Geheimnis, ich habe ein Geheimnis! Erzählt es niemandem, aber ich springe heute Nacht von Bord.»

Das Video von Megan Million entstand während einer Fahrt mit der Norwegian Cruise Line und wurde in zwei Tagen 1,4 Millionen Mal angesehen. Im Video versuchte sie zwar, mit humorvollen Bemerkungen wie «mit Walen und Delfinen schwimmen» zu verdeutlichen, dass es sich um einen Scherz handelt.

Ein Crew-Mitglied an Bord sah das Video und reagierte besorgt. Zwar musste die Crew keine offizielle Rettungsaktion starten. Das Video löste zudem unter den Passagieren grosse Besorgnis aus. Megan Million löschte das Video später. Es ist unklar, ob es für sie Konsequenzen hatte.

Shampoo-Prank legt Whirlpool lahm

Auch auf der Aida Cosma sorgte ein Streich für Ärger. Unbekannte kippten eine Flasche Shampoo in einen Whirlpool – mit spürbaren Folgen für alle Gäste. Der Pool musste nach der Aktion für zwei Tage gesperrt werden. Gemäss dem Newsportal derwesten.de soll der Prank im Rahmen eines Tiktok-Trends entstanden sein. Wer genau dahinter steckt, ist jedoch unklar.

Der Vorfall ereignete sich Anfang November während einer Reise im Mittelmeer. Viele Passagiere reagierten verärgert, nachdem sich das Video in sozialen Medien verbreitete. Während einige den Streich als harmlos einstuften, forderten andere Konsequenzen für die Verantwortlichen – bis hin zu strengeren Kontrollen an Bord.