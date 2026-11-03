Die Temperaturen fallen, es ist Zeit für Mandarinli! Die kleinen Früchte stecken voller Geschmack und Vitamin C. Doch nicht unter jeder Schale verbirgt sich eine saftig-aromatische Frucht. Drei Tipps, mit denen du im Supermarkt perfekte Mandarinen erkennst.

Darum gehts Bei gleich grossen Mandarinen deutet mehr Gewicht auf mehr Saft und weniger Trockenheit hin

Die Schale sollte intakt sein, ohne Schimmel, feuchte Flecken, Schäden oder weiche Stellen

Satsumas sind meist kernlos und mild, Nadorcotts haben oft wenige Kerne und ein intensives Aroma

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Sie sind süss, saftig und liefern den perfekten Vitamin-C-Kick in der kalten Jahreszeit. Mit den sinkenden Temperaturen greifen wir im Supermarkt nun immer öfter nach Mandarinen. Doch beim Kauf des orangefarbenen Obstes gibt es einiges zu beachten. Schliesslich willst du nach dem Schälen nicht in eine staubtrockene oder saure Frucht beissen. Damit du keine Enttäuschung erlebst, gibt es drei praktische Tipps, um saftige und möglichst kernlose Mandarinen zu erkennen.

Farbe und Aussehen können ins Auge fallen, aber sie verraten nicht alles, was sich unter der Schale verbirgt. Stattdessen gibt es andere Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit verringern, dass du trockene und geschmacklose Mandarinen mit nach Hause nimmst.

1. Das Gewicht

Bevor du deine Einkaufstüte füllst, nimm zwei Früchte ähnlicher Grösse in die Hand. Die schwerere ist in der Regel die bessere Wahl, da dies auf einen höheren Saftgehalt hindeuten kann. Eine Mandarine, die sich für ihre Grösse ungewöhnlich leicht anfühlt, könnte ausgetrocknet sein. Deshalb ist eine grosse Frucht nicht unbedingt die bessere Wahl: Eine kleinere, schwerere Mandarine kann viel saftiger sein als eine grosse, die im Regal vielleicht ansprechender aussehen mag. Das Gewicht verrät jedoch nicht, wie süss die Frucht ist. Eine saftige Mandarine kann sauer sein, daher hilft dir dieser Test in erster Linie dabei, trockene Früchte zu vermeiden.

2. Die Druckprobe

Untersuche auch die Schale und drücke die Frucht leicht zusammen. Die Schale sollte unversehrt sein und keine Schimmelstellen, feuchte Flecken oder Beschädigungen aufweisen. Drücke die Mandarine anschliessend vorsichtig mit den Fingern zusammen. Sie sollte fest sein, aber leicht nachgeben, wenn man Druck ausübt. Besonders weiche Stellen, austretende Flüssigkeit oder ein unangenehmer Geruch sind ein Grund, die Frucht nicht zu kaufen. Wirf ausserdem einen Blick auf die anderen Mandarinen in der Packung, besonders wenn du ein Netz kaufst.

3. Achte auf die Sorte

Geht es um den Geschmack der Mandarine, hilft ein Blick auf den Sortennamen. Wer keine oder nur wenige Kerne in seinen Mandarinen möchte, macht mit der Sorte Satsuma nichts falsch. Diese ist in der Regel kernlos oder hat nur sehr wenige Kerne. Ihr Geschmack zeichnet sich durch eine besondere Süsse mit wenig Säureanteil aus – was sie besonders mild macht. Zudem lässt sich die Sorte leicht schälen. Clementinen hingegen sind oft süss und aromatisch, aber nicht immer kernlos. Das Gleiche gilt für die Mandarinensorte Nadorcott, auch als Afourer, bekannt. Sie zeichnet sich durch ein extrem intensives, süss-fruchtiges Aroma aus und besitzt meist keine bis wenige Kerne.

So lagerst du deine Mandarinen richtig

Generell gilt: Weder ein höherer Preis noch eine ansprechende Verpackung garantieren kernlose oder saftig-süsse Früchte. Wer trotz der Tipps dennoch saure Mandarinen erwischt, bekommt sie durch das Lagern und Nachreifen auf der Fensterbank leider nicht mehr süss. Denn Zitrusfrüchte bilden nach der Ernte kaum noch zusätzlichen Zucker. Solche Mandarinen eignen sich jedoch noch gut in einem Obstsalat, einem Kuchen oder als Zugabe zu einer Sauce, zum Beispiel zu Poulet.

Mandarinen sollten am besten an einem kühlen Ort mit guter Luftzirkulation gelagert werden. Vermeide es, die Früchte lange in einem verschlossenen Beutel aufzubewahren. Überprüfe dabei regelmässig den Zustand der Mandarinen und entferne alle Früchte, die bereits anfangen zu verderben, damit die restlichen Mandarinen in der Schale möglichst frisch bleiben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.