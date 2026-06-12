Endlich kann man über den Wolken wieder richtiges Essen geniessen. Die Fluggesellschaft Eurowings nimmt auf längeren Flügen den beliebten Döner zurück auf die Bordkarte. Knoblauchliebhaber werden jedoch enttäuscht: Die Sauce wird geruchsneutral gehalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eurowings serviert Döner für 6.50 Franken auf Langstreckenflügen

Passagiere forderten Rückkehr des Döners seit Einführung 2020

Döner wiegt 180 Gramm, enthält Poulet-Kebab und Hirtenkäse

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Was könnte auf einem Flug besser sein als das Sandwich aus dem Flughafen-Kiosk? Ein Döner! Die Fluggesellschaft Eurowings erweiterte ihr Bordbistro und setzte den beliebten Snack zurück auf die Karte.

Für etwas weniger als 7 Franken kann das «Fladenbrot Döner Style» auf längeren Flügen bestellt werden. Gefüllt ist es mit Poulet-Kebab, Hirtenkäse und etwas Gemüse. Damit im Flugzeug kein Gestank ausbricht, ist Knoblauch allerdings tabu.

Passagiere vermissten Döner im Flugzeug

Bereits 2020 servierte Eurowings zeitweise Döner über den Wolken. Wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft gegenüber «Bild» sagte, hatten sich die Passagiere vermehrt nach dem fehlenden Kebab erkundigt.

Wenn es um Kulinarik geht, setzt Eurowings derzeit auf Streetfood-Klassiker. Neben dem 180 Gramm schweren Döner werden auch Pommes und Currywurst angeboten.

Generell unternahmen Fluggesellschaften schon so einiges, um die Kabine etwas heimeliger zu machen. Blick zeigt weitere kuriose Service-Angebote.

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Stockbett an Bord

In Neuseeland kann man sich auch in der Economy-Klasse entspannen. Die Airline Air New Zealand hat einen Service, der sich Skynest nennt. Dabei kann man sich für vier Stunden einen Platz in einem Stockbett am Ende des Ganges buchen. Allerdings gibt es das Angebot nur auf dem ultralangen Flug zwischen New York und Auckland.

Freie Wahl des Sitznachbarn

Bei der niederländischen Airline KLM konnte man eine Zeit lang seine Sitznachbarn aussuchen. Dazu konnte man sein Linkedin oder Facebookprofil mit der Buchung verknüpfen. Auch die Profile der anderen Passagiere waren sichtbar – und bis 48 Stunden vor Abflug durfte man seinen Platz aussuchen. Der Service ermöglichte es den Passagieren, noch vor der Abreise Networking zu betreiben.

Essen von KFC

Auch wenn Japan kein christliches Land ist, haben Japaner einen traditionellen Weihnachtsbrauch. Der besteht aus einem Festessen von der US-Kette Kentucky Fried Chicken. Im Jahre 2012 kam so eine lustige Partnerschaft zusammen. Die Fluggesellschaft Japan Airlines servierte auf Flügen während der Weihnachtsferien ein originales KFC-Menü.